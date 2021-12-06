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14:22 06.12.2021

Стефанчук: мы готовимся к любому сценарию, связанному с искусственным миграционным кризисом

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Стефанчук: мы готовимся к любому сценарию, связанному с искусственным миграционным кризисом

Украина готовится к любому сценарию развития событий, связанных с искусственно созданным миграционным кризисом, на границе с Беларусью, заявляет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Мы в Украине готовимся к любому сценарию развития событий. Сейчас нет притока мигрантов к границам нашего государства. Вместе с тем, мы видим, что тактика действий, связанная с незаконной миграцией из Беларуси в страны ЕС, является неоднозначной, каждый день в ней что-то меняется", - сказал Стефанчук на XI сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады, Сейма Литвы и Сейма и Сената Польши в понедельник в Варшаве.

Он сообщил, что Украина укрепляет границу с Беларусью и постоянно консультируется на уровне министерств с польской и литовской сторонами.

"Украинская сторона воспринимает чрезвычайно серьезно ситуацию на границе Евросоюза с Польшей и Беларусью. Сегодня мы полностью солидарны с польской стороной: миграционный кризис искусственно создан Россией и Беларусью. То, что происходит на восточной границе ЕС - является вызовом не только нашим странам, но и вызовом всему цивилизованному миру. Речь идет, в том числе, о проверке способности ЕС и НАТО быть консолидированными в противостоянии современным вызовам и угрозам", - подчеркнул Стефанчук.

По его словам, поглощение Россией Беларуси и превращение ее в очередную российскую военную базу на границах с ЕС и НАТО представляет непосредственную угрозу не только для Украины, но и для всего региона.

Теги: #миграция #подготовка #кризис #стефанчук
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