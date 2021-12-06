Противоаварийные работы в Костеле Св.Николая в Киеве выполнит "Укрспецреставрация"

Противоаварийные работы в пострадавшем от пожара Костеле Св.Николая в Киеве выполнит ООО "Укрспецреставрация", сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Наконец могу сообщить, что противоаварийные работы в Костеле Святого Николая выполнит ООО "Укрспецреставрация". Бюрократические процедуры, к сожалению, сместили дату начала работ. Но теперь переговорная процедура позади, так что Национальный дом органной и камерной музыки заключил договор с подрядчиком. "Укрспецреставрация" сразу приступает к выполнению работ", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

По его словам, будет проведено: укрепление оконных конструкций, ремонт пола, чистка и утилизация сажи, ремонт системы отопления, ремонт системы электроснабжения и освещения, ремонт системы пожаротушения, установка защитных сеток и демонтаж навесных аварийных элементов.

По словам министра, ориентировочная продолжительность работ составит декабрь 2021 года – январь 2022 года. Оценочная стоимость ликвидации последствий пожара составляет 19,5 млн. грн.

"Финансирование будет происходить за счет собранных благотворительных средств на спасение костела, так же как за донорские средства оплачивалось проведение обследования после пожара и экспертиза проектно-сметной документации", - добавил Ткаченко.

Как сообщаллсь, пожар в Костеле Св.Николая в Киеве произошел 3 сентября вечером, более всего пострадал орган. По словам Ткаченко, орган нуждался в ремонте, но работы усложняла неопределенность пребывания в здании Костела Дома органной музыки.