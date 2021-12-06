Пограничники Польши сообщают о 35 попытках незаконного пересечения границы со стороны Беларуси за сутки

Польская пограничная служба в понедельник сообщила об очередных "провокациях" на белорусско-польской границе, информирует телеканал Polsat.

"В воскресенье примерно в 16:00 местного времени в районе Наревки сотрудники белорусских служб вдоль границы бросали из автомобиля шумовые петарды, но так, чтобы они не залетали на польскую сторону", - сообщила представитель польской пограничной службы Анна Михальская.

По ее словам, "тремя часами позднее в том же районе было замечено повреждение колючей проволоки, при этом один человек перешел на польскую сторону, он оказался гражданином Ирака, его задержали и препроводили до линии границы".

"В то же время на белорусской стороне собралась группа примерно из ста человек, но при виде нашего патруля они удалились вглубь Беларуси", - отметила Михальская.

Всего, по данным польских пограничников, за воскресенье было предпринято 35 попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси, выписано восемь постановлений об экстрадиции.

С начала года польская пограничная служба зафиксировала 40 тыс. попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Со 2 сентября ввиду осложнения миграционного кризиса на этом участке был введен режим военного положения.