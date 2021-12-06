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12:54 06.12.2021

В ближайшие дни по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег, утренние туманы, на дорогах гололедица

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В ближайшие дни по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег, утренние туманы, на дорогах гололедица

В ближайшие сутки, 7 декабря, на территорию Украины распространится теплый воздух с юго-запада Европы, атмосферные фронты принесут осадки в виде дождя, на западе и севере страны - с мокрым снегом.

Как сообщает Укргидрометцентр, в большинстве областей ночью и по утрам также ожидаются туманы.

В западных и северных областях мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, температура около 0°; на остальной территории дожди, температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве - мокрый снег и дождь, ночью туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке +9,9°С в 2015 году, самая низкая ночью – на отметке -21,8°С в 1959 году.

В среду, 8 декабря, в большинстве областей Украины - мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, в южной части - преимущественно дождь. Лишь в юго-восточных, днем и в большинстве западных областей без существенных осадков.

По всей стране, кроме западных и большинства северных областей, туман. Ветер северо-восточный, 5-12 м/с, на юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных, северных и Винницкой областях в течение суток 0-5° мороза (ночью на западе до 9° мороза), в большинстве центральных областей 0-5° тепла; на остальной территории ночью 2-8° тепла, днем 4-9°, на крайнем юге до 14°.

В Киеве - мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 0-2° мороза.

Теги: #погода #прогноз
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