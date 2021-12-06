Монастырский и Квин обсудили обеспечение безопасности украинских границ

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в понедельник, 6 декабря, встретилась с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским, сообщает пресс-служба посольства США.

"Провели важную встречу с министром Монастырским касательно продолжения сотрудничества по вопросам безопасности границ, включая вызовы, возникающие в результате жесткой кампании режима Лукашенко по организации и принудительному перенаправлению потоков нелегальных мигрантов", - указывается в сообщении в соцсети Twitter.