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12:44 06.12.2021

Монастырский и Квин обсудили обеспечение безопасности украинских границ

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Монастырский и Квин обсудили обеспечение безопасности украинских границ

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в понедельник, 6 декабря, встретилась с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским, сообщает пресс-служба посольства США.

"Провели важную встречу с министром Монастырским касательно продолжения сотрудничества по вопросам безопасности границ, включая вызовы, возникающие в результате жесткой кампании режима Лукашенко по организации и принудительному перенаправлению потоков нелегальных мигрантов", - указывается в сообщении в соцсети Twitter.

 

Теги: #встреча #квин #монастырский
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