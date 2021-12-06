События

11:49 06.12.2021

Янукович отозвал своих защитников от участия в рассмотрении кассаций в Верховном суде на приговор о госизмене – адвокат

3 мин читать
Янукович отозвал своих защитников от участия в рассмотрении кассаций в Верховном суде на приговор о госизмене – адвокат

Адвокат экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича Виталий Сердюк заявляет, что его подзащитный отозвал своих защитников от участия в рассмотрении кассаций на приговор суда по делу о государственной измене.

"Виктор Янукович сегодня отозвал своих адвокатов от участия в процессе в Верховном суде из-за невозможности обеспечения его права на защиту. В условиях, созданных Верховным судом, мы не можем обеспечить нашему клиенту полноценного права на защиту. Поэтому им было принято решение отозвать адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко, Андриану Фозекош, Богдана Биленко, Александра Горошинского и Александра Байдика от участия в деле о потере Крыма", - написал Сердюк на своей странице в Фейсбуке.

Адвокат утверждает, что на протяжении всего процесса защита намеревалась организовать участие Януковича в судебных заседаниях в порядке международной правовой помощи. "Однако Верховный суд предлагал задействовать для этого процедуру с использованием непредусмотренных законом собственных технических средств. Таким образом, судьи Верховного суда полностью повторили уже проверенную ранее Оболонским райсудом уловку, чтобы не допустить Виктора Януковича к законной процедуре участия", - заявил адвокат.

Также, по его словам, Верховный суд не учел тот факт, что в связи с карантинными мерами у защиты не было возможности провести предусмотренную законом конфиденциальную встречу с клиентом и согласовать с ним правовую позицию на территории РФ, где он вынужден находиться. "На данный момент Виктор Янукович даже не ознакомлен с материалами кассационного производства", - отметил адвокат.

"Таким образом, в виду отсутствия у нас возможности обеспечить право на защиту, клиент отзывает нас от участия в деле о потере Крыма и поручает сконцентрироваться на работе в международных институция, в том числе до ЕСПЧ, а также на делах, связанных с событиями на Майдане", - подытожил Сердюк.

Между тем, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", заседание в Верховном суде по рассмотрению кассаций, назначенное на 11.00 6 декабря, еще не началось.

Как сообщалось, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. В то же время суд признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда. Янукович и его защита обжаловали в Верховном суде решение Киевского апелляционного суда.

Кроме того, 17 ноября 2021 года в Офисе генпрокурора сообщили о завершении досудебного расследования в отношении Януковича и 9 бывших высокопоставленных должностных лиц, которые 18-20 февраля 2014 года организовали силовое противодействие митингующим в центре столицы. "Подозреваемым инкриминирована организация совершения с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышения работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и совершенных покушений на убийства, также организации террористического акта", - информируют Офис генпрокурора.

В рамках уголовного производства расследовано более тысячи эпизодов преступных действий. Материалы производства насчитывают более 1500 томов.

Теги: #адвокаты #янукович
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:33 06.12.2021
Янукович подал в ОАСК иск к Раде

Янукович подал в ОАСК иск к Раде

15:53 17.11.2021
Генпрокурор: важен открытый судебный процесс по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году

Генпрокурор: важен открытый судебный процесс по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году

13:49 17.11.2021
Завершено расследование в отношении Януковича по расстрелам на Майдане в 2014 году

Завершено расследование в отношении Януковича по расстрелам на Майдане в 2014 году

10:17 11.11.2021
Бывший начальник службы безопасности Януковича уведомлен о подозрении в дезертирстве

Бывший начальник службы безопасности Януковича уведомлен о подозрении в дезертирстве

09:55 10.11.2021
Адвокатов Саакашвили не пускают в Глданскую тюрьму – нардеп Ясько

Адвокатов Саакашвили не пускают в Глданскую тюрьму – нардеп Ясько

11:27 05.11.2021
ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу – как руководителю ОПГ

ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу – как руководителю ОПГ

11:46 04.11.2021
Адвокаты Саакашвили требуют срочной его госпитализации в гражданскую клинику

Адвокаты Саакашвили требуют срочной его госпитализации в гражданскую клинику

16:38 02.11.2021
ЕСЧП начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины

ЕСЧП начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины

19:24 28.10.2021
Украина известила Швейцарию о проведении необходимых процедур для возвращения активов Януковича - глава МИД

Украина известила Швейцарию о проведении необходимых процедур для возвращения активов Януковича - глава МИД

18:23 28.10.2021
Украина известила Швейцарию о проведении необходимых процедур для возвращения активов Януковича - глава МИД

Украина известила Швейцарию о проведении необходимых процедур для возвращения активов Януковича - глава МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Комиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в 8 областях и Киеве

Штамма "Омикрон" в Украине нет – глава Минздрава

Стефанчук: мы готовимся к любому сценарию, связанному с искусственным миграционным кризисом

Новые карантинные правила, действующие с 6 декабря, коснутся невакцинированных украинцев

Во Львове на 102-м году жизни скончалась связная Шухевича Ольга Илькив

ПОСЛЕДНЕЕ

Комиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в 8 областях и Киеве

"Голос" заявляет о конфликте интересов в действиях главы НАПК

Второе судно с углем для "Центрэнерго" прибыло в Украину

Штамма "Омикрон" в Украине нет – глава Минздрава

Страны Eвросоюза потратили в прошлом году на оборону рекордную сумму

Стефанчук: мы готовимся к любому сценарию, связанному с искусственным миграционным кризисом

Дорожники в Полтавской области открыли движение по новопостроенным мостам на трассе Н-31 Днепр-Решетиловка

Противоаварийные работы в Костеле Св.Николая в Киеве выполнит "Укрспецреставрация"

Госкомиссия ТЭБ и ЧС выведет 9 областей из "красной" в "желтую" зону эпидопасности в ближайшее время

Саакашвили обвиняет спецслужбы Грузии в распространении слухов о его возвращении в тюрьму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА