Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Харьковскую и Донецкую области, где, как ожидается, примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия Вооруженных cил Украины и вручит государственные награды военнослужащим.

Как сообщается на сайте главы государства в понедельник, президент также примет участие в церемонии присвоения почетных наименований и вручении боевых флагов военным частям Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось, в понедельник в 18:00 одновременно в Харькове, Киеве, Краматорске Донецкой области, Львове, Одессе и военном городке Озерное в Житомирской области начнутся торжества в честь 30-летия ВСУ, между этими населенными пунктами будет проведен телемост. Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях в Харькове, они пройдут на пл.Свободы.

В рамках торжеств состоятся демонстрационные показы новейших образцов вооружения и военной техники, пройдут церемонии вручения боевых знамен и почетных наименований воинским частям, награждение военнослужащих государственными наградами.