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11:15 06.12.2021

Невакцинированные от COVID-19 итальянцы столкнулись с ограничениями на фоне приближающихся праздников

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Невакцинированные от COVID-19 итальянцы столкнулись с ограничениями на фоне приближающихся праздников

В Италии с понедельника начали действовать ограничительные меры в отношении непривитых людей с целью сдерживания распространения коронавируса в преддверии приближающихся праздников, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP).

В частности, с понедельника стране начали действовать "супер-сертификаты", которые выдаются только вакцинированным жителям Италии, а также - тем, кто недавно переболел коронавирусом, отмечает AP.

На данный момент в Италии привились в общей сложности 77% населения. В то же время в последние шесть недель количество случаев заболевания COVID-19 в Италии постепенно увеличивалось.

Ранее сообщалось об установлении нового вида санитарных пропусков - Super Green Pass. Он будет действовать с 6 декабря по 15 января. При этом в случае необходимости власти могут решить использовать его и дальше. Новый документ будут выдавать только на девять месяцев.

Кроме того, в стране продолжат выдавать и ныне действующий "базовый" сертификат - Green Pass. Его смогут получать невакцинированные итальянцы, сдав отрицательный тест.

Согласно данным статистического портала Worldometer, с начала пандемии в Италии более 5,1 млн человек заразились COVID-19, около 134 тыс. скончались, а 4,7 млн выздоровели.

Теги: #италия #вакцинация #ограничения #праздники
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