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10:29 06.12.2021

В Харькове ночью горел реабилитационный центр, никто не пострадал

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В Харькове ночью горел реабилитационный центр, никто не пострадал

Пожар в двухэтажном жилом доме по ул.Аэродромная в Харькове, приспособленном для нужд реабилитационного центра, произошел в ночь на понедельник.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в 23:54. "К месту происшествия прибыли 5 отделений Службы спасения на автоцистернах, автомобиль газодымозащитной службы и 30 человек личного состава ГСЧС. К моменту прибытия пожарных дом горел уже на площади 200 кв.м. Горели деревянные леса крыши, перекрытия и жилая комната", - говорится в сообщении.

13 постояльцев заведения и один работник самостоятельно эвакуировались на свежий воздух до того, как приехали спасатели. В 00:55 пожар был локализован, а в 2:45 - полностью ликвидирован. Работали 2 пожарных ствола и звено газодымозащитной службы.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Теги: #пожар #харьков
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