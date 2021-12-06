События

10:23 06.12.2021

Эстонские солдаты прибыли на границу Польши и Беларуси для поддержки польских пограничников

1 мин читать
Эстонские солдаты прибыли на границу Польши и Беларуси для поддержки польских пограничников

Служащие Вооруженных сил Эстонии оказывают поддержку польским пограничникам, армии и полиции, которые обеспечивают охрану польско-белорусской границы, сообщает Министерство обороны Польши.

"Эстонские солдаты поддерживают солдат из Польши на польско-белорусской границе. В их задачу входит возведение и ремонт временных заграждений", - говорится в Твиттере польского оборонного ведомства.

"В частности они сотрудничают с солдатами из польской "Железной дивизии", - отмечается в сообщении.

В Польшу прибыли инженеры эстонского скаутского батальона, инженеры-резервисты двух пехотных бригад - они используют средства, с помощью которых обеспечивается безопасность эстонских границ.

Напряженность на границе Беларуси и Польши особенно возросла с начала ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.

Теги: #польша #эстония #солдаты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:34 05.12.2021
Два случая COVID-19 с подозрением на штамм "омикрон" выявлены в Эстонии

Два случая COVID-19 с подозрением на штамм "омикрон" выявлены в Эстонии

19:38 05.12.2021
Стефанчук почтил в Варшаве память жертв Голодомора и воинов УНР

Стефанчук почтил в Варшаве память жертв Голодомора и воинов УНР

11:07 04.12.2021
Двоих украинцев задержали польские пограничники за минувшие сутки за содействие незаконным мигрантам из Беларуси

Двоих украинцев задержали польские пограничники за минувшие сутки за содействие незаконным мигрантам из Беларуси

20:42 03.12.2021
В Эстонии разработан план перевода русских школ на эстонский язык преподавания

В Эстонии разработан план перевода русских школ на эстонский язык преподавания

19:51 03.12.2021
Посол РФ в Эстонии сожалеет, что за время его работы в Таллине пограничный вопрос с Москвой не был решен

Посол РФ в Эстонии сожалеет, что за время его работы в Таллине пограничный вопрос с Москвой не был решен

11:28 03.12.2021
Литва, Украина и Польша призвали ужесточить санкции к РФ, глубоко озабочены проектом СП2

Литва, Украина и Польша призвали ужесточить санкции к РФ, глубоко озабочены проектом СП2

18:34 01.12.2021
"Укрзализныця" назначает два дополнительных поезда в Польшу

"Укрзализныця" назначает два дополнительных поезда в Польшу

04:35 01.12.2021
Ситуация на восточных границах НАТО находится под пристальным вниманием союзников - глава МИД Эстонии

Ситуация на восточных границах НАТО находится под пристальным вниманием союзников - глава МИД Эстонии

17:24 29.11.2021
Монастырский обсудил с главой МВД Польши ситуацию на границе с Беларусью

Монастырский обсудил с главой МВД Польши ситуацию на границе с Беларусью

10:43 29.11.2021
Польские пограничники задержали 33 человека при попытке незаконно пересечь границу со стороны Беларуси

Польские пограничники задержали 33 человека при попытке незаконно пересечь границу со стороны Беларуси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новые карантинные правила, действующие с 6 декабря, коснутся невакцинированных украинцев

Во Львове на 102-м году жизни скончалась связная Шухевича Ольга Илькив

Янукович подал в ОАСК иск к Раде

В Киеве обеспечили бесперебойность электроснабжения COVID-больным

В Украине за сутки выявили 4 478 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 9 082 человека, 239 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ ищет тех, кто незаконно содержался в тюрьме "Изоляция"

Мошенники пытаются выманить у украинцев номера банковских карточек и другие данные под предлогом выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию

Новые карантинные правила, действующие с 6 декабря, коснутся невакцинированных украинцев

Невакцинированные от COVID-19 итальянцы столкнулись с ограничениями на фоне приближающихся праздников

В ВСУ двумя дозами вакцинированы 92% военнослужащих, одной – 98%

Во Львове на 102-м году жизни скончалась связная Шухевича Ольга Илькив

В Харькове ночью горел реабилитационный центр, никто не пострадал

Глава Минобороны Израиля и шеф "Моссада" будут убеждать США провести военную акцию против Ирана

В Таиланде выявили первый случай заболевания "омикроном"

Янукович подал в ОАСК иск к Раде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА