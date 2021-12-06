Эстонские солдаты прибыли на границу Польши и Беларуси для поддержки польских пограничников

Служащие Вооруженных сил Эстонии оказывают поддержку польским пограничникам, армии и полиции, которые обеспечивают охрану польско-белорусской границы, сообщает Министерство обороны Польши.

"Эстонские солдаты поддерживают солдат из Польши на польско-белорусской границе. В их задачу входит возведение и ремонт временных заграждений", - говорится в Твиттере польского оборонного ведомства.

"В частности они сотрудничают с солдатами из польской "Железной дивизии", - отмечается в сообщении.

В Польшу прибыли инженеры эстонского скаутского батальона, инженеры-резервисты двух пехотных бригад - они используют средства, с помощью которых обеспечивается безопасность эстонских границ.

Напряженность на границе Беларуси и Польши особенно возросла с начала ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.