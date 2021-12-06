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09:20 06.12.2021

Зеленский в 30-ю годовщину ВСУ: От имени украинского народа благодарю за самоотверженную службу, стойкость и героизм

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Зеленский в 30-ю годовщину ВСУ: От имени украинского народа благодарю за самоотверженную службу, стойкость и героизм

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих и сотрудников с Днем Вооруженных сил Украины.

"Сегодня Украина отмечает 30-летие со дня создания национальных Вооруженных сил. Однако настоящая история развития нашей украинской армии достигает нескольких столетий, и ее героический путь неразрывно совмещен со всеми историческими этапами становления и развития Украинского государства", - подчеркнул президент в поздравлении, обнародованном пресс-службой главы государства.

"Вобрав в себя лучшие национальные военные традиции, сформировавшиеся в тяжелых, кровавых войнах и вооруженных конфликтах прошлого, украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага", - добавил он.

Президент напомнил, что в день своего профессионального праздника военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают защищать суверенитет и свободу государства от российской агрессии.

"От имени украинского народа выражаю благодарность личному составу и ветеранам Вооруженных сил Украины за самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности страны. В этот день мы преклоняемся перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Их подвиг будет жить вечно и служит образцом честного и самоотверженного служения Отчизне. Убежден, что Вооруженные силы Украины и дальше будут надежно защищать свободу и независимость нашего государства", - заключил он.

Теги: #всу #зеленский #поздравление
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