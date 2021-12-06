Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 265,8 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника выросло до 265 млн 854 тыс. 752, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 255 тыс. 648 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлен 49 млн 85 тыс. 361 инфицированный COVID-19. Количество летальных исходов составило 788 тыс. 363.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 641 тыс. 561. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 473 тыс. 537 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 22 млн 143 тыс. 91 заболевший, из них умерли 615 тыс. 636 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 676,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 423 человека, Индии - 338, Бразилии - 2 тыс. 867.