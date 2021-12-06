В Украине за сутки выявили 4 478 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 9 082 человека, 239 умерло

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4 478 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 9 082 человека, 239 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Почти 1,3 млн прививок против COVID-19 сделано за прошлую неделю в Украине! За сутки 05 декабря в Украине: зафиксировано 4 478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 429, медработников – 52); 70 797 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 161 человек, полностью иммунизированы – 43 636 человек. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 1 660 человек; летальных исходов – 239; выздоровело – 9 082 человека", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 5 декабря за сутки выявили 6 622 новых случая заболевания СOVID-19, 4 декабря за сутки выявили 13 206 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 декабря зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 2 декабря за сутки выявили 13 531 новый случай заболевания СOVID-19, 1 декабря за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, 30 ноября выявили 10 554 новых случая заболевания СOVID-19, 29 ноября - 5 804 новых случая инфицирования, 28 ноября - 7 483 новых случая, 27 ноября - 14 200 новых случаев, 26 ноября - 15 936 новых случаев, 25 ноября - 16 943 новых случая.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 501 955 человек; выздоровело – 3 059 741 человек; летальных исходов – 88 519.

С начала вакцинальной кампании привито 13 753 066 человек, из них получили первую дозу – 13 753 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 806 077 человек. В общей сложности проведено 25 559 141 прививка.