События

07:51 06.12.2021

США смогли убедить европейских союзников в подготовке России к вторжению на Украину

2 мин читать
США смогли убедить европейских союзников в подготовке России к вторжению на Украину

Соединенным Штатам, благодаря активному воздействию на европейских союзников и путем предоставления им разведывательной информации, удалось убедить европейские страны в том, что Россия готовит вторжение на Украину, сообщило издание Financial Times.

"Недели непрерывного дипломатического взаимодействия США с европейскими правительствами, подкрепленного обменом разведданными(...), помогли убедить некоторые ранее скептически настроенные столицы, включая Берлин, в том, что Кремль вскоре может ввести свои войска на Украину", - говорится в статье.

Это стимулировало Европу на "поддержку идеи необходимости серьезных санкционных угроз для сдерживания Кремля", отмечает издание.

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник, располагающий данными американской разведки, сообщило, что российское вторжение в Украину может быть осуществлено в начале 2022 года, к этому будут привлечены до 175 тыс. военнослужащих РФ.

Как сообщил агентству сотрудник администрации на условиях анонимности, данные о таких сроках "были получены разведслужбами США", причем "половина российского персонала уже развернута в вблизи границы с Украиной". Он добавил, что "планы предусматривают перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и оборудованием".

Financial Times отмечает, что отчеты американской разведки были переданы членам НАТО и Евросоюзу по дипломатическим каналам. Количество материалов и деталей, которыми поделились другие 29 союзников по НАТО, было оценено одним из источников из числа официальных лиц как "всеобъемлющее".

Уровень и полнота обмена разведданными были вызваны "первоначальным нежеланием некоторых европейских союзников рассматривать заявления США о подготовке России к вторжению как заслуживающие доверия", о чем заявили четыре чиновника, говорится в публикации.

Теги: #сша #россия #европа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:22 06.12.2021
Ученые США разработали антикоронавирусную жевательную резинку

Ученые США разработали антикоронавирусную жевательную резинку

06:27 06.12.2021
NASA планирует добавить три миссии к МКС на космических кораблях SpaceX

NASA планирует добавить три миссии к МКС на космических кораблях SpaceX

04:43 06.12.2021
Украина отправила спутник "Сич-2-30" в США для запуска в космос

Украина отправила спутник "Сич-2-30" в США для запуска в космос

03:26 06.12.2021
НАТО будет готово укреплять оборонительный потенциал из-за российской агрессии против Украины

НАТО будет готово укреплять оборонительный потенциал из-за российской агрессии против Украины

02:14 06.12.2021
Бывший сенатор и кандидат от Республиканской партии в президенты США Доул скончался в возрасте 98 лет

Бывший сенатор и кандидат от Республиканской партии в президенты США Доул скончался в возрасте 98 лет

20:14 05.12.2021
Резников: Численность российских военных вблизи украинской границы может возрасти до 175 тыс

Резников: Численность российских военных вблизи украинской границы может возрасти до 175 тыс

18:36 05.12.2021
КНР развивает космический потенциал в два раза интенсивнее США, грозит вырваться вперед к 2030 году

КНР развивает космический потенциал в два раза интенсивнее США, грозит вырваться вперед к 2030 году

18:01 05.12.2021
В Украину пришла вторая партия угля из США объемом 66 тыс. тонн

В Украину пришла вторая партия угля из США объемом 66 тыс. тонн

17:36 05.12.2021
Житель США сжег свой дом, пытаясь выкурить змей

Житель США сжег свой дом, пытаясь выкурить змей

13:42 05.12.2021
США до 2025 года произведут 480 новых ядерных авиабомб

США до 2025 года произведут 480 новых ядерных авиабомб

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Янукович подал в ОАСК иск к Раде

В Украине за сутки выявили 4 478 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 9 082 человека, 239 умерло

В Украину пришла вторая партия угля из США объемом 66 тыс. тонн

Папа Римский призвал остановить "крушение цивилизации"

Нота протеста в связи с нарушением воздушной границы Беларуси вручена военному атташе Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Янукович подал в ОАСК иск к Раде

Зеленский в 30-ю годовщину ВСУ: От имени украинского народа благодарю за самоотверженную службу, стойкость и героизм

В Киеве обеспечили бесперебойность электроснабжения COVID-больным

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 265,8 млн

Китай предоставит Афганистану еще $4,7 млн на борьбу с голодом и холодом

В Украине за сутки выявили 4 478 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 9 082 человека, 239 умерло

Южная Корея сосредоточится на сдерживании распространения нового варианта COVID-19 "омикрон"

Резников призвал Канаду, США, Британию увеличить военную помощь Украине

За минувшие сутки российские боевики на Донбассе один раз нарушили режим тишины

6 декабря: Какой сегодня праздник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА