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07:30 06.12.2021

Резников призвал Канаду, США, Британию увеличить военную помощь Украине

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Резников призвал Канаду, США, Британию увеличить военную помощь Украине

Министр обороны Алексей Резников призвал Канаду, США и Британию оказать военную поддержку Украине в ее противостоянии с Россией, предупреждая, что шаги необходимо предпринять сейчас, потому что "потом может быть слишком поздно".

"У вас есть программа обучения в Украине. Думаю, мы можем ее расширить. Вместо 50 (военных- ИФ) инструкторов отправьте 500", - заявил Резников в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

Отмечается, что министр имел в виду канадскую учебную миссию из 200 солдат, уже развернутую в стране. Операция "Объединитель", как ее называют, базируется в Яворове, на крайнем западе Украины, более чем в 1000 км от границы с Россией.

По его словам, Украине нужен "быстрый ответ" со стороны союзников, который помог бы ей решить проблему нехватки зенитных ракет, современных боевых самолетов и военно-морских судов, а также средств радиоэлектронного подавления. Но не менее важным, по его словам, будет то, что канадские, американские и британские солдаты будут открыто размещены на позициях вблизи линии фронта.

По словам Резникова, эти войска должны быть размещены в тех местах, где Россия может их видеть.

"Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы ... были бы дислоцированы в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на Змиином острове", - сказал он, назвав места, которые могут стать передовыми позициями в случае масштабного штурма со стороны РФ.

При этом, Резников заявил, что имеет в виду сотрудничество на двусторонних платформах, без НАТО. Он отметил, что "обнаружил раскол в военном альянсе НАТО по поводу того, как далеко зайти в поддержке Украины". По его словам, англосаксонские союзники более решительны в своей готовности бросить вызов агрессивному поведению России, в то время как Германия и Франция не так категоричны, потому что обеспокоены сохранением своих экономических отношений с Россией.

По словам министра обороны, военная поддержка должна осуществляться одновременно с новыми экономическими санкциями, направленными против личных активов президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Как сообщалось в субботу, газета Washington Post сообщила, что уже к январю следующего года на границе с Украиной может находиться 175 000 российских военнослужащих.

"Москва планирует широкомасштабное передвижение примерно 175 000 военнослужащих, бронетранспортеров, артиллерии и техники", - сообщил газете представитель администрации США.

Теги: #военная_помощь
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