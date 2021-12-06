За минувшие сутки российские боевики на Донбассе один раз нарушили режим тишины

За прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил утром в понедельник.

"В сторону Новоселовки оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - указано в сводке.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Отмечается, что по состоянию на 7 часов утра нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.