Бывший сенатор и кандидат от Республиканской партии в президенты США Доул скончался в возрасте 98 лет

Бывший американский сенатор-республиканец Боб Доул скончался рано утром в воскресенье в возрасте 98 лет, сообщил Фонд Элизабет Доул.

"Сенатор Роберт Джозеф Доул умер сегодня рано утром во сне. На момент своей смерти, в возрасте 98 лет, он верой и правдой служил Соединенным Штатам Америки в течение79 лет", - говорится в сообщении фонда.

В феврале экс-кандидат в президенты Доул заявил, что у него диагностировали рак легких 4 стадии.

Доул занимал пост сенатора США от штата Канзас с 1969 по 1996 год, в том числе два срока был лидером большинства. Он также служил в палате представителей в течение восьми лет.

Доул трижды выдвигал свою кандидатуру на пост президента. В 1996 году он стал официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии, но в конечном итоге проиграл бывшему президенту Биллу Клинтону.

Кроме того, Доул был знаменитым ветераном Второй мировой войны, который служил в Европе до того, как был серьезно ранен.

Президент США Джо Байден почтил память бывшего сенатора Доула, назвав его "одним из величайших из Величайшего поколения".

"Герой войны и один из величайших представителей Величайшего поколения. И для меня он также был другом, к которому я мог обратиться за надежным руководством или юмористической репликой в нужный момент, чтобы успокоить расшатанные нервы", - цитируют Байдена американские СМИ.

Бывший президент Джордж Буш - младший также почтил Доула, назвав бывшего сенатора "великим патриотом", который "представлял лучшие из американских ценностей".

Экс-президент Клинтон, в свою очередь, заявил, что Доул "посвятил всю свою жизнь служению американскому народу, начиная с его героизма во Второй мировой войне и заканчивая 35 годами, которые он провел в Конгрессе".

Бывший президент США Дональд Трамп также отметил, что Доул "был героем американской войны и настоящим патриотом нашей нации".

"Он с честью служил великому штату Канзас, и его служба сделала Республиканскую партию сильнее", - добавил он.

В знак уважения к Доулу Байден распорядился приспустить государственные флаги на Белом доме, всех американских учреждениях и официальных зданиях, а также посольствах, военных базах и кораблях "до захода солнца 9 декабря 2021 года".