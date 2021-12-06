В Киеве горели торговые павильоны на Оболоне, пострадавших нет

Столичные спасатели ликвидировали пожар в торговых павильонах в Оболонском районе, обошлось без пострадавших, сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве на странице в Фейсбуке.

"5 декабря в 22:43 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Героев Днепра, 41 в Оболонском районе столицы. На место происшествия были направлены пожарные из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место… было установлено, что возгорание возникло в нескольких киосках с распространением огня на рядом расположенное 2-этажное здание. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара", - указано в сообщении.

Отмечается, что в 23:38 пожар был локализован на площади 200 кв. м и в 00:03 ликвидирован.

В результате пожара 8 торговых павильонов уничтожены огнем. При этом, 22 торговых точки удалось спасти.

Как сообщается, жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работали 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава.

Причины и обстоятельства пожара будут установлены правоохранительными органами.