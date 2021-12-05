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22:08 05.12.2021

На трассе "Киев-Чоп" в ДТП попала семья: отец и двое детей погибли, мать госпитализирована

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На трассе "Киев-Чоп" в ДТП попала семья: отец и двое детей погибли, мать госпитализирована

В Житомирской области на трассе "Киев-Чоп" в ДТП попала семья, отец и двое маленьких мальчиков погибли, мать госпитализирована, сообщила Патрульная полиция Украины на своем Телеграм канале в воскресенье.

"Страшное ДТП в Житомирской области уничтожило семью и унесло жизни трех человек — отца и детей — мальчиков 2010 и 2016 годов рождения. Мать с тяжелыми травмами борется за жизнь в больнице", - указано в сообщении.

Как сообщается, происшествие случилось в 17:41 на 141 км трассы М-06 "Киев — Чоп". По предварительным данным, женщина за рулем авто Daewoo Lanos выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем Daf. В результате ДТП трое пассажиров погибли на месте происшествия.

Теги: #жертвы #дтп #житомирская_область
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