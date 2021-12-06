События

07:00 06.12.2021

6 декабря: Какой сегодня праздник

3 мин читать
6 декабря: Какой сегодня праздник

6 декабря в Украине празднуют День вооруженных сил Украины, в Финляндии День независимости, День Конституции в Испании, День Святого Николая у католиков, а у православных - День памяти преподобного Митрофана.

День вооруженных сил Украины

6 декабря Украина отмечает 30-летие Вооруженных сил. Этот национальный праздник отмечается ежегодно 6 декабря – в день принятия в 1991 году закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".

Провозгласив в 1991 году независимость, Верховная Рада в сжатые сроки приняла ряд законодательных актов, касающихся военной сферы. Основные документы – Концепция обороны и строительства Вооруженных Сил Украины, постановление "О Совете обороны Украины", законы Украины "Об обороне Украины", Военная доктрина Украины и закон "О Вооружённых Силах Украины" – определили вектор развития вооруженных сил государства на все последующие годы.

Церковный праздник

В церкви 6 декабря чествуют память святого Митрофана, который известен как епископ церкви, который жил примерно в XVII-XVIII веке.

Родился Митрофан в семье благочестивых родителей, имел сына и был женат. Однако овдовел в 40 лет, после чего решил отправиться в пустыню для того, чтобы принять постриг и стать монахом. Много позже Митрофан становится настоятелем монастыря. Он очень заботился о том, чтобы укрепить позиции церкви, активно занимался созданием новых храмов и принимал все меры для того, чтобы повысить моральный и духовный уровень священнослужителей.

День святого Николая

Католики почитают память святого Николая, покровителя путешественников и детей. День святого Николая имеет религиозные корни и традиции празднования, выработанные в народе веками. Рождественские праздники в Европе начинаются со Дня святого Николая, который отмечается 6 декабря.

О земной жизни святого Николая из исторических хроник известно немного. Родился он на территории современной Турции, примерно в 270 году, упокоился 6 декабря 342 года.

О добрых делах святого Николая в народе сложены предания, передаваемые из поколения в поколение. Они повествуют о том, как святой Николай помогал бедным и обездоленным, а детям тайно подбрасывал монетки и еду в выставленные за дверь башмачки. Еще одна легенда повествует о том, как он помог бедной девушке выйти замуж за возлюбленного, дав ей денег на приданое.

В 10 веке в Кельнском соборе в день памяти святого Николая 6 декабря ученикам церковноприходской школы стали раздавать сладости. А позже в Германии в домах стали вывешивать башмачки или носочки для того, чтобы святой Николай положил туда детям подарки. Эти традиции быстро распространились по всей Европе.

Этот день:

1492 — Первая экспедиция Колумба открыла остров Гаити.

1917 — В порту Галифакса взорвался корабль, нагруженный боеприпасами. Около 2000 человек погибли.

1921 — Подписан англо-ирландский договор, по которому через год (6 декабря, 1922) Ирландия получила независимость.

1989 — Стрельба в политехническом институте Монреаля. Погибли 15 человек, включая стрелка. Еще 14 получили ранения.

2000 — Открыт ливерморий — химический элемент с атомным номером 116.

Именины: Николай, Емельян, Юрий.

 

Теги: #именины #этот_день #какойсегодняпраздник #зсу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:00 05.12.2021
5 декабря: Какой сегодня праздник

5 декабря: Какой сегодня праздник

07:00 04.12.2021
4 декабря: Какой сегодня праздник

4 декабря: Какой сегодня праздник

07:00 03.12.2021
3 декабря: Какой сегодня праздник

3 декабря: Какой сегодня праздник

07:00 02.12.2021
2 декабря: Какой сегодня праздник

2 декабря: Какой сегодня праздник

07:00 01.12.2021
1 декабря: Какой сегодня праздник

1 декабря: Какой сегодня праздник

07:00 30.11.2021
30 ноября: Какой сегодня праздник

30 ноября: Какой сегодня праздник

07:00 29.11.2021
29 ноября: Какой сегодня праздник

29 ноября: Какой сегодня праздник

07:00 28.11.2021
28 ноября: Какой сегодня праздник

28 ноября: Какой сегодня праздник

07:00 27.11.2021
27 ноября: Какой сегодня день

27 ноября: Какой сегодня день

07:00 26.11.2021
26 ноября: Какой сегодня праздник

26 ноября: Какой сегодня праздник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украину пришла вторая партия угля из США объемом 66 тыс. тонн

Папа Римский призвал остановить "крушение цивилизации"

Нота протеста в связи с нарушением воздушной границы Беларуси вручена военному атташе Украины

В Украине за сутки выявили 6 622 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 9 274 человека, 278 умерло

Заявление Беларуси о якобы нарушении воздушного пространства со стороны Украины не отвечает действительности

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки российские боевики на Донбассе один раз нарушили режим тишины

NASA планирует добавить три миссии к МКС на космических кораблях SpaceX

Низкий уровень вакцинации от COVID-19 в Африке превращает её в инкубатор новых штаммов

Украина отправила спутник "Сич-2-30" в США для запуска в космос

НАТО будет готово укреплять оборонительный потенциал из-за российской агрессии против Украины

Бывший сенатор и кандидат от Республиканской партии в президенты США Доул скончался в возрасте 98 лет

В Киеве горели торговые павильоны на Оболоне, пострадавших нет

Полиция ищет хулиганов, повредивших менору в Ужгороде

Беларусь обещает обнародовать ответные санкции против западных стран на следующей неделе

Два случая COVID-19 с подозрением на штамм "омикрон" выявлены в Эстонии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА