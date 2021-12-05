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21:11 05.12.2021

Пострадавший во время аварии работник Бурштынской ТЭС скончался в реанимации

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Пострадавший во время аварии работник Бурштынской ТЭС скончался в реанимации

Машинист-обходчик котельного оборудования Бурштынской ТЭС, получивший ожоги из-за выброса пара во время аварии 28 ноября, скончался в реанимации, сообщила пресс-служба ТЭС в воскресенье вечером.

"Из-за выброса горячей пароводяной смеси и газов из топки котла машинист-обходчик котельного оборудования Бурштынской ТЭС получил до 60% ожогов кожи. Пострадавшему сразу оказали первую помощь и госпитализировали в Ивано-Франковский ожоговый центр. Все время врачи боролись за жизнь пострадавшего… Несмотря на оперативные действия медиков, к сожалению, полученные повреждения были несовместимы с жизнью", - указано на официальной странице ТЭС в Фейсбуке.

Отмечается, что состояние других пострадавших стабильное, угрозы жизни нет.

Как сообщалось, на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области вечером 28 ноября произошла авария на 7 энергоблоке. Четыре работника получили ожоги, они были госпитализированы. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Теги: #тэс #авария #смерть
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