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20:14 05.12.2021

Резников: Численность российских военных вблизи украинской границы может возрасти до 175 тыс

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Резников: Численность российских военных вблизи украинской границы может возрасти до 175 тыс

Российские Вооруженные силы продолжают увеличивать свое присутствие на границе с Украиной, утверждает министр обороны Украины Алексей Резников.

"Если эта тенденция сохранится, их скоро будет 175 000. Сегодня мы оцениваем численность этих сил на нашей границе в 94 000 человек", - сказал министр в воскресенье в интервью Эстонскому телевидению.

Он отметил, что сообщил об этом украинскому парламенту и что данные разведки министерства обороны совпадают с данными США.

"Конечно, такая концентрация сил противника на границе реальна. Мы это прекрасно понимаем, мы наблюдаем за ними, и здесь для нас нет никаких сюрпризов. Мы готовы", - сказал Резников.

В субботу газета Washington Post сообщила, что уже к январю следующего года на границе с Украиной может находиться 175 000 российских военнослужащих.

"Москва планирует широкомасштабное передвижение примерно 175 000 военнослужащих, бронетранспортеров, артиллерии и техники", - сообщил газете представитель администрации США, пожелавший остаться неизвестным, отмечает Эстонское телевидение.

Теги: #россия #граница #войска
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