Волонтерство сделало Украину непобедимой в 2014 году и делает непобедимой сегодня и всегда – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что волонтерство сделало Украину непобедимой в 2014 году и делает непобедимой и сегодня и всегда во время торжеств по случаю Международного дня волонтера, состоявшихся на территории музейного комплекса "Художественный Арсенал" в Киеве.

"Украинский народ никогда не был безразличным. Мы всегда были отзывчивы к проблемам, к нуждам других. Мы всегда помогали друг другу в беде, и в одно мгновение понятия "украинцы" и "волонтеры" стали синонимами", – цитирует президента пресс-служба.

Зеленский добавил, что "мгновение, когда изменилось всё…когда изменились все" – это 2014 год, когда началась война на Донбассе.

Президент вспомнил три истории волонтеров, которые с началом вооруженной агрессии против Украины оставили свою привычную мирную жизнь ради помощи украинской армии. Они привозили бойцам, которые защищали Украину на передовой, каски, бронежилеты, тепловизоры и оптические прицелы, аптечки и важные медикаменты.

"Третья история – об обычном 11-летнем мальчике с запада нашего государства. Обычного, который очень хотел быть большим, чтобы быть сразу взрослым. И необычного, который очень хотел просто помочь взрослым. Он долго откладывал деньги. Летом помогал маме собирать и продавать яблоки, а осенью раздавал рекламные открытки. Зимой выучил колядки и на праздники прошелся по всем бабушкам, дедушкам, родственникам, даже троюродным. И вот его маленькая детская копилка заполнена до отказа. Купюры по одной, две, пять, десять гривен, две двадцатки и даже сотня. Но все изменилось снова в одно мгновение. "Мам, я здесь подумал… Наверное, велик подождет, передай это нашим ребятам… Они точно ждать не могут", – рассказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что таких мужественных и самоотверженных мужчин, женщин и детей в Украине тысячи – в каждом уголке страны.

"Они на западе, на востоке, на севере, юге и в центре нашей прекрасной страны. Они в каждом городе, в каждой деревне. На каждой улице, в каждом доме, в каждой семье, живущей в Украине. И живущей за границей. И вместе тысячи мужчин, женщин, бабушек и дедушек, парней и девушек – тысячи их превращаются в миллионы нас", – подчеркнул Зеленский.

По убеждению Зеленского, волонтерство сделало Украину непобедимой в 2014 году и делает наше государство непобедимым сегодня и всегда.

"Ибо невозможно победить войско, численность которого неизвестна. Армию, в ряды которой в мгновение ока становятся десятки, сотни тысяч, миллионы неравнодушных. Тех, кто готов отдать все, что есть, потому что обещал ребятам прицел. Тех, кто готов искать всю ночь необходимые лекарства. Тех, кто считает, что велосипед подождет… Миллионы украинцев. Достойных. Свободных. Неравнодушных", – сказал президент.

После выступления он вручил государственные награды и поздравил всех собравшихся с Днем волонтера.

Во время торжеств шла речь о развитии волонтерского движения в Украине, которое приобрело особый масштаб со времен Революции Достоинства и начала войны на Донбассе в 2014 году, об истории современного мирового волонтерства, которая насчитывает более 160 лет.

Приглашенных также ознакомили с разновидностями волонтерской деятельности. Это, в частности, медико-социальная помощь, адаптация к климатическим изменениям и экология, зоозащита, психореабилитационная помощь, гуманитарное образование и адвокация, "волонтерство без границ".

Волонтеров также поздравили группы "Антитела" и "Друга Рика", исполнившие свои музыкальные композиции.