Стефанчук почтил в Варшаве память жертв Голодомора и воинов УНР

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук начал рабочий визит в Республику Польша с памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 гг. и воинов Армии Украинской Народной Республики, которые покоятся на Вольском православном кладбище в Варшаве.

"Память о воинах УНР – это память об украинском вкладе в свободную Европу. Так что присутствие здесь — для нас и долг, и честь. Сегодня, когда Украина прокладывает свой путь в Европу, стоит напомнить, что именно воины Армии УНР почти 100 лет назад помогли Польше устоять перед нашествием большевиков и защитили Европу от надвигающейся из Москвы угрозы", - написал Стефанчук на своей странице в Фейсбуке.

Спикер парламента также напомнил про долг "распространять эту память среди молодых поколений, не забывая, что Украина с Польшей вместе очень большая сила".

Как сообщалось, Стефанчук приехал с рабочим визитом в Польшу. Он примет участие в XI сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады, Сейма Литвы и Сейма и Сената Польши.