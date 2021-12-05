События

18:04 05.12.2021

На Донбассе с полуночи обстрелов не было

1 мин читать
На Донбассе с полуночи обстрелов не было

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил с начала текущих суток по состоянию на 17.00 воскресенья.

"С начала суток нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщается в сводке на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Теги: #оос #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:26 05.12.2021
За сутки российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины

За сутки российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины

17:44 04.12.2021
Российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины – штаб ООС

14:46 04.12.2021
МККК передал на оккупированные территории более 314 тонн гуманитарной помощи – штаб ООС

МККК передал на оккупированные территории более 314 тонн гуманитарной помощи – штаб ООС

07:21 04.12.2021
За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный

За сутки российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины, ранен украинский военный

17:30 03.12.2021
На Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе ранен украинский военный

07:11 03.12.2021
За минувшие сутки зафиксировано 6 нарушений режима тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки зафиксировано 6 нарушений режима тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

17:39 02.12.2021
На Донбассе в результате вражеских обстрелов получил ранение украинский военный

На Донбассе в результате вражеских обстрелов получил ранение украинский военный

07:33 02.12.2021
На Донбассе за минувшие сутки погиб украинский военнослужащий

На Донбассе за минувшие сутки погиб украинский военнослужащий

17:31 01.12.2021
Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки и Марьинки, пострадал гражданский

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки и Марьинки, пострадал гражданский

07:20 01.12.2021
За сутки российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе

За сутки российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украину пришла вторая партия угля из США объемом 66 тыс. тонн

Папа Римский призвал остановить "крушение цивилизации"

Нота протеста в связи с нарушением воздушной границы Беларуси вручена военному атташе Украины

В Украине за сутки выявили 6 622 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 9 274 человека, 278 умерло

Заявление Беларуси о якобы нарушении воздушного пространства со стороны Украины не отвечает действительности

ПОСЛЕДНЕЕ

КНР развивает космический потенциал в два раза интенсивнее США, грозит вырваться вперед к 2030 году

В Украину пришла вторая партия угля из США объемом 66 тыс. тонн

В Брюсселе вновь протестуют против мер по усмирению пандемии

Житель США сжег свой дом, пытаясь выкурить змей

В Средиземном море завершились масштабные учения НАТО POLARIS 21

В Закарпатье в горах ищут троих катавшихся на снегоходах местных жителей

В Киеве 6 декабря ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица

Папа Римский призвал остановить "крушение цивилизации"

Праздновать 30-летие ВСУ будут одновременно в 6 городах Украины, между ними проведут телемост

США до 2025 года произведут 480 новых ядерных авиабомб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА