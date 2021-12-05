На Донбассе с полуночи обстрелов не было

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил с начала текущих суток по состоянию на 17.00 воскресенья.

"С начала суток нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщается в сводке на странице Операции Объединенных сил в Facebook.