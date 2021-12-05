События

18:01 05.12.2021

В Украину пришла вторая партия угля из США объемом 66 тыс. тонн

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В Украину пришла вторая партия угля из США объемом 66 тыс. тонн

В Украину прибыло второе судно класса "Панамакс" с 66 тыс. тонн американского угля для ТЭС "ДТЭК Энерго", принятое на 20-й причал порта ТІС (TransInvestService, оперирует в акватории морского порта "Южный), сообщил департамент по коммуникациям энергохолдинга ДТЭК в воскресенье.

"В ближайшие дни уголь пополнит запасы наших ТЭС и позволит обеспечить стабильность украинской энергосистемы в пиковые периоды", – отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев, слова которого цитируются в сообщении ДТЭК.

Согласно ему, всего ДТЭК законтрактовал 7 судовых партий угля из США и Колумбии общим объемом 470 тыс. тонн. Первая из них, законтрактованная для ПАО "Центрэнерго", поступила в конце ноября, еще три ожидаются на протяжении декабря, остальные в январе.

В компании уточнили, что общий объем законтрактованного на сегодня угля из Польши, Казахстана и США составляет 0,9 млн тонн.

"ДТЭК продолжает переговоры о дополнительных объемах топлива", – отметили в компании.

Теги: #сша #уголь #дтэк
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