События

15:13 05.12.2021

В Закарпатье в горах ищут троих катавшихся на снегоходах местных жителей

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В Закарпатье в горах ищут троих катавшихся на снегоходах местных жителей

Четыре отделения горных спасателей ищут в горах трех жителей Закарпатской области, которые во время катания на снегоходах в районе полонины Руна Турье-Реметовской территориальной громады Ужгородского района потеряли ориентир местности.

Как сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщение о происшествии поступило спасателям в субботу, 4 декабря, в 18:02.

"Телефонная связь с гражданами периодически появляется, так что спасатели направляют их к верному пути, двигаясь навстречу… В 13:10 два человека вышли на связь и сообщили, что находятся на турбазе "Девур" с.Лумшоры Ужгородского района. Поиски одного человека продолжаются (осложняются сильным густым туманом)", - говорится в сообщении.

Теги: #закарпатье #жители #поиск
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