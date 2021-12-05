События

15:12 05.12.2021

В Киеве 6 декабря ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица

1 мин читать
В Киеве 6 декабря ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица

Налипание мокрого снега и гололедица на дорогах ожидается в Киеве в понедельник, 6 декабря, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Как отмечается в сообщении, объявлен I уровень опасности (желтый).

Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу во время гололеда. В частности, пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части.

В КГГА отмечают, что предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" полностью готовы к зимнему содержанию дорог: к работе готово 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники. Водителей призывают в период ухудшения погодных условий не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать спецтехнике. В Автомобили, которые будут мешать дорожникам, будут эвакуированы.

Теги: #киев #гололедица
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:48 05.12.2021
В Святошинском районе Киева произошел пожар в многоэтажном жилом доме

В Святошинском районе Киева произошел пожар в многоэтажном жилом доме

13:52 04.12.2021
В Киеве за сутки выявлены 1588 новых случаев Covid-19, 37 человек скончались – Кличко

В Киеве за сутки выявлены 1588 новых случаев Covid-19, 37 человек скончались – Кличко

12:08 04.12.2021
В Киеве в результате падения в лифтовую шахту погиб монтажник

В Киеве в результате падения в лифтовую шахту погиб монтажник

05:03 04.12.2021
Экс-чиновнице в Киеве сообщено о подозрении в присвоении более 500 тыс. грн

Экс-чиновнице в Киеве сообщено о подозрении в присвоении более 500 тыс. грн

22:50 03.12.2021
До конца суток и в субботу в западных и северных областях на дорогах ожидается гололедица

До конца суток и в субботу в западных и северных областях на дорогах ожидается гололедица

14:47 03.12.2021
В Киеве к Рождеству планируют разместить самый большой вертеп в Европе

В Киеве к Рождеству планируют разместить самый большой вертеп в Европе

18:52 02.12.2021
"Синяя" линия Киевского метрополитена возобновила работу в обычном режиме

"Синяя" линия Киевского метрополитена возобновила работу в обычном режиме

15:15 02.12.2021
Презентация Стратегии развития Киева до 2035 года перенесена на начало 2022 года

Презентация Стратегии развития Киева до 2035 года перенесена на начало 2022 года

12:03 02.12.2021
Киевсовет должен одобрить решение о применении к домам ОСМД и ЖСК тарифов прошлого отопительного сезона - Кличко

Киевсовет должен одобрить решение о применении к домам ОСМД и ЖСК тарифов прошлого отопительного сезона - Кличко

00:57 02.12.2021
Акция протеста в Киеве завершился без нарушений правопорядка

Акция протеста в Киеве завершился без нарушений правопорядка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нота протеста в связи с нарушением воздушной границы Беларуси вручена военному атташе Украины

В Украине за сутки выявили 6 622 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 9 274 человека, 278 умерло

Заявление Беларуси о якобы нарушении воздушного пространства со стороны Украины не отвечает действительности

Елена Зеленская во вторник откроет форум "Украина 30. Саммит ДЕТИ"

МККК передал на оккупированные территории более 314 тонн гуманитарной помощи – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Закарпатье в горах ищут троих катавшихся на снегоходах местных жителей

Папа Римский призвал остановить "крушение цивилизации"

Праздновать 30-летие ВСУ будут одновременно в 6 городах Украины, между ними проведут телемост

США до 2025 года произведут 480 новых ядерных авиабомб

Миру нужно добиться от Ирана прекращения обогащения урана до возобновления переговоров по атому - премьер Израиля

Жителям ФРГ советуют отказаться от рождественских путешествий из-за COVID-19

Нота протеста в связи с нарушением воздушной границы Беларуси вручена военному атташе Украины

В начале недели в Украине ожидаются снегопады, дожди и гололедица

Число выявленных заражений COVID-19 в мире перевалило за 265 млн

В Песочине под Харьковом в многоэтажке сорвался лифт с людьми, никто не пострадал

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА