В Киеве 6 декабря ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица

Налипание мокрого снега и гололедица на дорогах ожидается в Киеве в понедельник, 6 декабря, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Как отмечается в сообщении, объявлен I уровень опасности (желтый).

Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу во время гололеда. В частности, пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части.

В КГГА отмечают, что предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" полностью готовы к зимнему содержанию дорог: к работе готово 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники. Водителей призывают в период ухудшения погодных условий не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать спецтехнике. В Автомобили, которые будут мешать дорожникам, будут эвакуированы.