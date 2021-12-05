События

14:49 05.12.2021

Папа Римский призвал остановить "крушение цивилизации"

1 мин читать
Папа Римский призвал остановить "крушение цивилизации"

Папа Римский Франциск в ходе визита в лагерь содержания нелегальных мигрантов на греческом острове Лесбос заявил о критическом положении, складывающимся в связи с миграцией в Европу.

"Пожалуйста, давайте остановим это крушение цивилизации!" - приводит слова понтифика агентство Associated Press (AP).

"Я прошу каждого мужчину и каждую женщину, всех нас, превозмочь паралич страха, безразличие, что убивает, циничную безучастность, что равнодушно обрекает на смерть тех, кто оказался на окраине (Европы - ИФ)", - сказал Папа Римский.

Он также призвал прекратить "игнорировать реальность" и перекладывать друг на друга решение проблемы нелегальной иммиграции. Понтифик выразил неприятие того, чтобы Средиземное море - "колыбель многих цивилизаций" - превратилось в огромное кладбище из-за массовой гибели мигрантов, пытающихся достичь европейских берегов.

По информации AP, по прибытии в лагерь нелегалов, выстроенный ООН и окруженный колючей проволокой, Папа Римский приветствовал собравшихся мигрантов и фотографировался с ними.

Затем понтифик встретился в палатке с президентом Греции Катериной Сакелларопулу, с замглавой Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом и жителями лагеря, считающими себя беженцами из Афганистана, Ирака и Демократической Республики Конго. Греческий президент заверила, что Афины прикладывают все усилия для помощи мигрантам, и поблагодарила понтифика за поддержку.

Теги: #папа_римский #мигранты #лесбос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:07 04.12.2021
Двоих украинцев задержали польские пограничники за минувшие сутки за содействие незаконным мигрантам из Беларуси

Двоих украинцев задержали польские пограничники за минувшие сутки за содействие незаконным мигрантам из Беларуси

10:58 03.12.2021
На случай возможной гибридной атаки мигрантами с территории Беларуси украинская армия будет готова выполнить своих задачи – Резников

На случай возможной гибридной атаки мигрантами с территории Беларуси украинская армия будет готова выполнить своих задачи – Резников

16:49 25.11.2021
В СНБО Украины предупредили о рисках информационных манипуляций в освещении "миграционного кризиса" в Беларуси

В СНБО Украины предупредили о рисках информационных манипуляций в освещении "миграционного кризиса" в Беларуси

15:58 25.11.2021
Президент Польши считает, что "гибридная атака" Минска на польскую границу ведется при поддержке Москвы

Президент Польши считает, что "гибридная атака" Минска на польскую границу ведется при поддержке Москвы

10:10 25.11.2021
Власти Беларуси заявляют, что задержали 11,5 тыс. нелегальных мигрантов и выслали 5 тыс. с начала года

Власти Беларуси заявляют, что задержали 11,5 тыс. нелегальных мигрантов и выслали 5 тыс. с начала года

06:37 25.11.2021
Джонсон и Макрон согласились вместе бороться с нелегальной перевозкой людей через Ла-Манш

Джонсон и Макрон согласились вместе бороться с нелегальной перевозкой людей через Ла-Манш

10:48 24.11.2021
Группа мигрантов вновь попыталась силой прорваться в Польшу с территории Беларуси

Группа мигрантов вновь попыталась силой прорваться в Польшу с территории Беларуси

18:52 23.11.2021
Брюссель готов вводить санкции против всех, кто содействует перевозке мигрантов к границам ЕС - Боррель

Брюссель готов вводить санкции против всех, кто содействует перевозке мигрантов к границам ЕС - Боррель

17:47 23.11.2021
Еврокомиссия выделит до 3,5 млн евро на возвращение оказавшихся в Беларуси нелегалов - фон дер Ляйен

Еврокомиссия выделит до 3,5 млн евро на возвращение оказавшихся в Беларуси нелегалов - фон дер Ляйен

10:03 23.11.2021
В Украине создан межведомственный штаб для координации действий силовых органов по защите государственной границы – Госпогранслужба

В Украине создан межведомственный штаб для координации действий силовых органов по защите государственной границы – Госпогранслужба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нота протеста в связи с нарушением воздушной границы Беларуси вручена военному атташе Украины

В Украине за сутки выявили 6 622 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 9 274 человека, 278 умерло

Заявление Беларуси о якобы нарушении воздушного пространства со стороны Украины не отвечает действительности

Елена Зеленская во вторник откроет форум "Украина 30. Саммит ДЕТИ"

МККК передал на оккупированные территории более 314 тонн гуманитарной помощи – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Закарпатье в горах ищут троих катавшихся на снегоходах местных жителей

В Киеве 6 декабря ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица

Праздновать 30-летие ВСУ будут одновременно в 6 городах Украины, между ними проведут телемост

США до 2025 года произведут 480 новых ядерных авиабомб

Миру нужно добиться от Ирана прекращения обогащения урана до возобновления переговоров по атому - премьер Израиля

Жителям ФРГ советуют отказаться от рождественских путешествий из-за COVID-19

Нота протеста в связи с нарушением воздушной границы Беларуси вручена военному атташе Украины

В начале недели в Украине ожидаются снегопады, дожди и гололедица

Число выявленных заражений COVID-19 в мире перевалило за 265 млн

В Песочине под Харьковом в многоэтажке сорвался лифт с людьми, никто не пострадал

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА