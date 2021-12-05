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13:35 05.12.2021

Миру нужно добиться от Ирана прекращения обогащения урана до возобновления переговоров по атому - премьер Израиля

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Миру нужно добиться от Ирана прекращения обогащения урана до возобновления переговоров по атому - премьер Израиля

Международному сообществу следует надавить на Иран, чтобы он отказался от обогащения урана до того, как возобновлять переговоры с Тегераном по проблеме иранской ядерной программы, заявил в воскресенье на заседании кабинета министров премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

"Я призываю каждую страну, что ведет переговоры с Ираном в Вене, занять твердую позицию и разъяснить Ирану, что он не он не может одновременно обогащать уран и вести переговоры", - приводит слова премьера издание The Jerusalem Post.

"Наша цель - воспользоваться окном возможностей, открывшимся между раундами переговоров, и сказать нашим друзьям в США: это именно то самое время, чтобы воспользоваться различным арсеналом средств против галопа Ирана в сфере обогащения (урана - ИФ)", - пояснил он.

В скором времени, напоминает The Jerusalem Post, министр обороны Израиля Бенни Ганц и директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа должны провести в Вашингтоне переговоры с американской администрацией, посвященные проблеме Ирана.

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Теги: #уран #иран #израиль
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