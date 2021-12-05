В начале недели в Украине ожидаются снегопады, дожди и гололедица

В ближайшие сутки, 6 декабря, на территорию Украины ожидается выход циклона с запада, который принесёт с собой ухудшение погоды, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью на Правобережье ожидается небольшой снег и мокрый снег, днём по всей Украине умеренный мокрый снег и дождь, лишь на юго-востоке страны днём и ночью без существенных осадков. В западных и северных областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью около 0°, в центральной части 4-9°, на юге страны до 12°.

В Киеве ночью пройдет небольшой снег, мокрый снег, днём умеренный мокрый снег и дождь; температура воздуха ночью около 0°, днём 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений 6 декабря самая высокая температура воздуха была зафиксирована в 1986 году на отметке +13,4°С, а самая низкая – в 1959 году на отметке -20,2°С.

Во вторник, 7 декабря, в большинстве областей Украины ожидается дождь и мокрый снег, ночью в большинстве северных, днём и западных областях без существенный осадков. В западной и северной частях местами туман, гололедица. Ветер юго-восточный с переходом в северных и западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях в течении суток от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах 2-7° мороза; на остальной территории ночью 3-8° тепла, в северных и восточных областях около 0°, днём 4-9° тепла, на юге страны до 13°, в северных областях 0-5° тепла.

В Киеве ночью без осадков, днём умеренный мокрый снег и дождь; температура воздуха ночью и днём 1-3° тепла.