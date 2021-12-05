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12:36 05.12.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире перевалило за 265 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире перевалило за 265 млн

Число диагностированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья превысило отметку в 265 млн и составило 265 млн 411 тыс. 903, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире вследствие заражения COVID-19 скончались 5 млн 249 тыс. 734 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 49 млн 51 тыс. 149 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составляет 788 тыс. 204.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 633 тыс. 254. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 470, 9 тыс. человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 138 тыс. 247 заболевших, из них умерли 615 тыс. 570 человек.

Всего в мире сделано 8 млрд 152 млн 880 тыс. 936 прививок от COVID-19.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 675,6. В США на 1 млн жителей скончался 2 тыс. 423 человека, Индии - 336, Бразилии - 2 тыс. 867.

Теги: #covid_19 #мир
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