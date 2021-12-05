В Песочине под Харьковом в многоэтажке сорвался лифт с людьми, никто не пострадал

Лифт с пассажирами сорвался в многоэтажном доме пгт Песочин Харьковской области поздно вечером в субботу, 4 декабря, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.

Как установили правоохранители, четыре человека, в том числе 3-летний ребенок, зашли в лифт, который вызвали на 8-й этаж дома. Лифт начал спускаться с большой скоростью и остановился ниже первого этажа. Приблизительно через 15 минут семья самостоятельно выбралась из кабины. Никто из них не пострадал.

"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.