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12:17 05.12.2021

Вооруженный конфликт в Украине станет концом "Северного потока-2" - глава крупнейшей фракции ЕП

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Вооруженный конфликт в Украине станет концом "Северного потока-2" - глава крупнейшей фракции ЕП

Применение Россией военной силой против Украины положит конец реализации проекта газопровода "Северный поток 2", заявил глава крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии Манфред Вебер.

"Когда Путин пустит в ход оружие, тогда это будет конец газопровода "Северный поток 2", - приводит его слова газета "Хандельсблатт".

Вебер, член баварской партии Христианско-социальный союз, подчеркнул, что в случае вооруженного конфликта ввод в эксплуатацию газопровода должен быть полностью исключен, и будущее правительство ФРГ должно четко это обозначить.

По его словам, нынешняя ситуация с Украиной является "испытанием для НАТО и западной общности, основанной на сходных ценностях". Он сказал, что НАТО нужно дать ясно понять, что акции России против Украины будут иметь "высокую цену".

В минувшую пятницу президент США Джо Байден заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для РФ реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговор президента РФ Владимира Путина с Байденом состоится в ближайший вторник.

Как подтвердил в свою очередь Белый дом, Байден в ходе разговора по видеосвязи с Путиным во вторник, 7 декабря, поднимет тему Украины. Также, по сообщению Белого дома, Байден собирается "выразить опасения США в связи с российской военной активностью на границе с Украиной. Он вновь выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".

Теги: #северный_поток_2 #россия #украина #конфликт
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