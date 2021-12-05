События

11:32 05.12.2021

В Луганской области у границы с РФ задержали четырех нелегалов из Азербайджан

1 мин читать
В Луганской области у границы с РФ задержали четырех нелегалов из Азербайджан

Военнослужащие Луганского пограничного отряда задержали четырех иностранцев и гражданина Украины неподалеку от населенного пункта Красный Деркул Счастьинского района Луганской области, сообщается на странице Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook в воскресенье.

"Четверо задержанных, пробиравшихся через границу в темноте, оказались гражданами Азербайджана, пятым был наш местный житель, сопровождавший иностранцев, чтобы путешественники не заблудились и беспрепятственно пересекли границу. Выясняя обстоятельства правонарушения правоохранители установили, что незаконно пересечь границу иностранцы отважились в связи с запретом въезда в Россию, а наш соотечественник им в этом помогал", - говорится в сообщении.

Пограничники составили протоколы об административных правонарушениях по ст.202 (нарушения пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда–выезда) и ст.204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины следственные полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины.

Теги: #луганщина #нелегалы #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:45 05.12.2021
Анонсированная представителем ЕС встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Стокгольме не состоялась

Анонсированная представителем ЕС встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Стокгольме не состоялась

19:39 02.12.2021
Глава МИД Азербайджана обвиняет Армению в невыполнении обязательств по нормализации конфликта вокруг Карабаха

Глава МИД Азербайджана обвиняет Армению в невыполнении обязательств по нормализации конфликта вокруг Карабаха

10:43 29.11.2021
Польские пограничники задержали 33 человека при попытке незаконно пересечь границу со стороны Беларуси

Польские пограничники задержали 33 человека при попытке незаконно пересечь границу со стороны Беларуси

19:46 21.11.2021
Иран и Азербайджан подпишут Меморандум о взаимопонимании в области нефти, газа и разработки нефтяных месторождений на Каспии

Иран и Азербайджан подпишут Меморандум о взаимопонимании в области нефти, газа и разработки нефтяных месторождений на Каспии

12:38 20.11.2021
Украинские пограничники задержали четверых нелегалов из Вьетнама

Украинские пограничники задержали четверых нелегалов из Вьетнама

12:13 18.11.2021
В МВД опровергли информацию о пересечении госграницы нелегалами в районе Чернобыльской зоны

В МВД опровергли информацию о пересечении госграницы нелегалами в районе Чернобыльской зоны

20:19 16.11.2021
На восточном участке армяно-азербайджанской границы огонь прекращен благодаря посредничеству России, заявляют в Ереване

На восточном участке армяно-азербайджанской границы огонь прекращен благодаря посредничеству России, заявляют в Ереване

18:38 16.11.2021
15 армянских военных погибли, 12 - попали в плен в ходе боев на границе с Азербайджаном, заявляют в Ереване

15 армянских военных погибли, 12 - попали в плен в ходе боев на границе с Азербайджаном, заявляют в Ереване

18:37 16.11.2021
Алиев сообщил о раненых с азербайджанской стороны в ходе боев с Арменией

Алиев сообщил о раненых с азербайджанской стороны в ходе боев с Арменией

19:02 14.11.2021
Ведутся переговоры по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявляют в Ереване

Ведутся переговоры по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявляют в Ереване

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявили 6 622 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 9 274 человека, 278 умерло

Заявление Беларуси о якобы нарушении воздушного пространства со стороны Украины не отвечает действительности

Елена Зеленская во вторник откроет форум "Украина 30. Саммит ДЕТИ"

МККК передал на оккупированные территории более 314 тонн гуманитарной помощи – штаб ООС

Турция намерена продать Украине еще не менее 20 "Байрактаров" – Bloomberg

ПОСЛЕДНЕЕ

В Бориспольском аэропорту правоохранители обнаружили 19 поддельных COVID-сертификатов

Под Киевом полицейский совершил ДТП, погибли два человека

Запуск ракеты Atlas V со спутниками в интересах Пентагона и NASA перенесен из-за технических проблем

В Святошинском районе Киева произошел пожар в многоэтажном жилом доме

Зима царит на горе Поп Иван Черногорский

В Украине за сутки выявили 6 622 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 9 274 человека, 278 умерло

За сутки российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины

Ракета Atlas V стартует на орбиту со спутниками в интересах Пентагона и NASA

5 декабря: Какой сегодня праздник

Дни украинского кино начались в Италии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА