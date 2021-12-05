В Луганской области у границы с РФ задержали четырех нелегалов из Азербайджан

Военнослужащие Луганского пограничного отряда задержали четырех иностранцев и гражданина Украины неподалеку от населенного пункта Красный Деркул Счастьинского района Луганской области, сообщается на странице Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook в воскресенье.

"Четверо задержанных, пробиравшихся через границу в темноте, оказались гражданами Азербайджана, пятым был наш местный житель, сопровождавший иностранцев, чтобы путешественники не заблудились и беспрепятственно пересекли границу. Выясняя обстоятельства правонарушения правоохранители установили, что незаконно пересечь границу иностранцы отважились в связи с запретом въезда в Россию, а наш соотечественник им в этом помогал", - говорится в сообщении.

Пограничники составили протоколы об административных правонарушениях по ст.202 (нарушения пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда–выезда) и ст.204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины следственные полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины.