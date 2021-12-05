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11:04 05.12.2021

В Бориспольском аэропорту правоохранители обнаружили 19 поддельных COVID-сертификатов

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В Бориспольском аэропорту правоохранители обнаружили 19 поддельных COVID-сертификатов

В Бориспольском аэропорту правоохранители обнаружили 19 поддельных COVID-сертификатов, полиция открыла уголовные производства, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (МВД).

"19 COVID-сертификатов с признаками подделки обнаружили в аэропорту "Борисполь". Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов. По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация", - говорится в сообщении в телеграмм-канале.

Теги: #борисполь #сертификаты #украина #аэропорт
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