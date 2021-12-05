В Святошинском районе Киева произошел пожар в многоэтажном жилом доме

В Святошинском районе Киева вечером 4 декабря произошел пожар в многоэтажном жилом доме по ул. Ушакова, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"4 декабря в 19:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Николая Ушакова, 14-а в Святошинском районе столицы", - говорится в сообщении.

К месту вызова направили спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений, которые выяснили, что пожар возник в одной из квартир на 12 этаже 16 этажного жилого дома. Спасатели сразу приступили к эвакуации жильцов с верхних этажей и к тушению пожара.

Как сообщают в ГСЧС, при ликвидации пожара спасатели эвакуировали 30 человек на безопасное расстояние.

В 20.21 пожар на площади 30 кв. м локализовали, а в 20:39 – ликвидировали.

На месте происшествия задействовали 8 единиц основной и специальной техники и 33 человека личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.