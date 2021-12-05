Зима царит на горе Поп Иван Черногорский

Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в воскресенье утром составляет -9°С, видимость ограничена.

"По состоянию на 09:00 05.12.2021 г. на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер северо-западный, 6-7 м/с. Температура воздуха -9°С", - говорится в сообщении на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в соцсети Facebook.

Как видно из фотографии, которой проиллюстрировано сообщение, на территории спасательного поста довольно много снега.

В Киеве в 9:10 температура воздуха -3°С, ясно.