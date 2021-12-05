В Украине за сутки выявили 6 622 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 9 274 человека, 278 умерло

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 6 622 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 9 274 человека, 278 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 04 декабря в Украине зафиксировано 6 622 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 690, медработников – 68); 112 657 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 40 278 человек, полностью иммунизированы – 72 379 человек. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 926 человек; летальных исходов – 278; выздоровело – 9 274 человека", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 4 декабря за сутки выявили 13 206 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 декабря зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 2 декабря за сутки выявили 13 531 новый случай заболевания СOVID-19, 1 декабря за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, 30 ноября выявили 10 554 новых случая заболевания СOVID-19, 29 ноября - 5 804 новых случая инфицирования, 28 ноября - 7 483 новых случая, 27 ноября - 14 200 новых случаев, 26 ноября - 15 936 новых случаев, 25 ноября - 16 943 новых случая, 24 ноября сообщалось о 14 325 новых случаях заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 497 477 человек; поправилось – 3 050 659 человек; летальных исходов – 88 280.

С начала вакцинальной кампании привито 13 725 905 человек, из них получили первую дозу – 13 725 903 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 762 441 человек. В общей сложности проведено 25 488 344 прививки.