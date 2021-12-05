За сутки российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины, украинские военнослужащие не пострадали. С начала текущих суток нарушение режима прекращения огня не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 4 декабря, и на 7 часов утра, 5 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в утренней сводке на странице штаба в фейсбуке в воскресенье.

В пресс-центре добавили, что военнослужащие ОС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии российских наемников.