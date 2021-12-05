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07:26 05.12.2021

За сутки российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины

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За сутки российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины, украинские военнослужащие не пострадали. С начала текущих суток нарушение режима прекращения огня не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 4 декабря, и на 7 часов утра, 5 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в утренней сводке на странице штаба в фейсбуке в воскресенье.

В пресс-центре добавили, что военнослужащие ОС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии российских наемников.

Теги: #оос #сводка #украина
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