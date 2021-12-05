События

06:41 05.12.2021

Дни украинского кино начались в Италии

2 мин читать
Дни украинского кино начались в Италии

Дни украинского кино начались в Италии, сообщила пресс-служба посольства Украины в Италии.

"3 ноября в главном зале Дома кино (Casa Del Cinema) состоялось торжественное открытие "Дней аудиовизуального искусства Украины" в рамках которых в итальянской столице также официально стартовали "Дни украинского кино", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мероприятие открыл посол Украины в Итальянской Республике Ярослав Мельник. Также в нем участвовали украинские дипломаты, глава Госкино Марина Кудерчук, глава Украинской Киноассоциации Виктория Ярмощук, известные украинские актеры, сценаристы и режиссеры, а также уполномоченные представители Министерства культуры Италии, кинокритики и ведущие медиа.

"Сегодня украинское кино переживает период стремительного развития. Отечественные ленты регулярно выходят в прокат в мировых кинотеатрах, новое поколение амбициозных артистов дебютирует со своими фильмами на самых престижных международных фестивалях. С каждым годом Украина становится все более узнаваемой в сфере киноиндустрии. О ней говорят не только профессионалы указанной отрасли, она на устах и широкой публике. Я искренне рад тому, что все это происходит при поддержке и содействии нашего государства", - сказал посол Мельник.

По его словам, в течение трех дней Украина представит Италии лучшие достижения аудиовизуального искусства страны, расскажет о перспективных проектах в указанной сфере для потенциального сотрудничества стран.

Отмечается, что в программе фестиваля собраны лучшие украинские ленты разных жанров, которые уже завоевали сотни международных наград и собрали аншлаги в самых престижных кинозалах мира.

Теги: #дни_культуры #италия #украина #кино
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:45 05.12.2021
Черниговские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Нежине, в котором погиб ребенок

Черниговские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Нежине, в котором погиб ребенок

03:25 05.12.2021
Шеф Пентагона подтвердил готовность США оказывать помощь Украине в условиях наращивания Россией сил на границе

Шеф Пентагона подтвердил готовность США оказывать помощь Украине в условиях наращивания Россией сил на границе

00:41 05.12.2021
Большая война в Украине может ввергнуть Европу в кризис, но западные лидеры еще могут сдержать Россию, заявил Резников

Большая война в Украине может ввергнуть Европу в кризис, но западные лидеры еще могут сдержать Россию, заявил Резников

23:29 04.12.2021
Порошенко убежден, что гарантии Путину не расширять НАТО будут означать конец объединенной Европы

Порошенко убежден, что гарантии Путину не расширять НАТО будут означать конец объединенной Европы

20:49 04.12.2021
Турция готова организовать переговоры Зеленского и Путина

Турция готова организовать переговоры Зеленского и Путина

19:36 04.12.2021
Заявление Беларуси о якобы нарушении воздушного пространства со стороны Украины не отвечает действительности

Заявление Беларуси о якобы нарушении воздушного пространства со стороны Украины не отвечает действительности

19:06 04.12.2021
В Харькове по случаю празднования Дня ВС Украины ограничат движение транспорта

В Харькове по случаю празднования Дня ВС Украины ограничат движение транспорта

14:20 04.12.2021
Турция намерена продать Украине еще не менее 20 "Байрактаров" – Bloomberg

Турция намерена продать Украине еще не менее 20 "Байрактаров" – Bloomberg

07:43 04.12.2021
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО

США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО

06:27 04.12.2021
Американские разведслужбы предупреждают о якобы готовящемся "вторжении РФ в Украину" в начале 2022 года

Американские разведслужбы предупреждают о якобы готовящемся "вторжении РФ в Украину" в начале 2022 года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Заявление Беларуси о якобы нарушении воздушного пространства со стороны Украины не отвечает действительности

Елена Зеленская во вторник откроет форум "Украина 30. Саммит ДЕТИ"

МККК передал на оккупированные территории более 314 тонн гуманитарной помощи – штаб ООС

Турция намерена продать Украине еще не менее 20 "Байрактаров" – Bloomberg

Порошенко в ближайшее время могут предъявить подозрение по делу о торговле углем из ОРДЛО – Трепак

ПОСЛЕДНЕЕ

5 декабря: Какой сегодня праздник

Анонсированная представителем ЕС встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Стокгольме не состоялась

Франция и ОАЭ разработают космические аппараты для совместных лунных миссий

Байден в разговоре с Путиным поднимет тему Украины и стратстабильности

В Беларуси оценивают влияние санкций ЕС на экспорт в $250-300 млн в год

Российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины – штаб ООС

Елена Зеленская во вторник откроет форум "Украина 30. Саммит ДЕТИ"

Саакашвили в Руставской тюрьме лечили психотропными препаратами, считает независимый врач

МККК передал на оккупированные территории более 314 тонн гуманитарной помощи – штаб ООС

Армия США объявила об ударе с беспилотника в районе Идлиба в Сирии, целью которого был влиятельный лидер "Аль-Каиды"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА