Дни украинского кино начались в Италии, сообщила пресс-служба посольства Украины в Италии.

"3 ноября в главном зале Дома кино (Casa Del Cinema) состоялось торжественное открытие "Дней аудиовизуального искусства Украины" в рамках которых в итальянской столице также официально стартовали "Дни украинского кино", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мероприятие открыл посол Украины в Итальянской Республике Ярослав Мельник. Также в нем участвовали украинские дипломаты, глава Госкино Марина Кудерчук, глава Украинской Киноассоциации Виктория Ярмощук, известные украинские актеры, сценаристы и режиссеры, а также уполномоченные представители Министерства культуры Италии, кинокритики и ведущие медиа.

"Сегодня украинское кино переживает период стремительного развития. Отечественные ленты регулярно выходят в прокат в мировых кинотеатрах, новое поколение амбициозных артистов дебютирует со своими фильмами на самых престижных международных фестивалях. С каждым годом Украина становится все более узнаваемой в сфере киноиндустрии. О ней говорят не только профессионалы указанной отрасли, она на устах и широкой публике. Я искренне рад тому, что все это происходит при поддержке и содействии нашего государства", - сказал посол Мельник.

По его словам, в течение трех дней Украина представит Италии лучшие достижения аудиовизуального искусства страны, расскажет о перспективных проектах в указанной сфере для потенциального сотрудничества стран.

Отмечается, что в программе фестиваля собраны лучшие украинские ленты разных жанров, которые уже завоевали сотни международных наград и собрали аншлаги в самых престижных кинозалах мира.