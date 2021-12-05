Анонсированная представителем ЕС встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Стокгольме не состоялась

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Стокгольме не состоялась, заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Встреча глав МИД не состоялась. Армянская сторона никогда не избегала от встреч в рамках процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта в формате мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ", - сказал Унанян "Интерфаксу" в субботу.

Ранее директор Европейской службы внешних действий программы ЕС "Восточное партнерство" Люк Девайн заявил, что Мирзоян и Байрамов встретятся 2 декабря в Стокгольме.

1-3 декабря глава МИД Армении принимал участие в 28 заседании Совета министров ОБСЕ. В пятницу он встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

В Баку заявили, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении не состоялась по вине армянской стороны.

"За несколько часов до встречи, назначенной на 3 декабря, армянская сторона организовала провокацию. В частности, была распространена информация о незаконном визите армянских парламентариев на территорию Азербайджанской Республики. Таким образом, в ответ на эту провокацию со стороны Армении азербайджанская сторона не сочла целесообразным проведение встречи министров двух стран в Стокгольме", - заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта выразили сожаление в связи с тем, что не удалось провести встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Стокгольме.

"Сопредседатели сожалеют, что не удалось провести совместную встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана под их эгидой в Стокгольме. Сопредседатели выражают готовность провести такую встречу, как только обстоятельства позволят продолжить обсуждения, начатые в сентябре в Нью-Йорке и в ноябре в Париже", - говорится в заявлении посредников Минской группы, размещенном на сайте ОБСЕ.