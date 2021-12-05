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00:36 05.12.2021

Байден в разговоре с Путиным поднимет тему Украины и стратстабильности

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Байден в разговоре с Путиным поднимет тему Украины и стратстабильности

Президент США Джо Байден в ходе разговора по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник поднимет тему Украины, кибербезопасности, стратегической стабильности, сообщили в Белом доме.

"Президент Байден проведёт по безопасной линии видеосвязи разговор с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря 2021 года", - говорится в заявлении представителя Белого дома Джен Псаки.

"Лидеры обсудят ряд тем, касающихся двусторонних отношений США и России. В частности - стратегическую стабильность, кибербезопасность, региональные вопросы", - отмечается в документе.

Также, по сообщению Белого дома, Байден собирается "выразить опасения США в связи с российской военной активностью на границе с Украиной. Он вновь выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".

Ранее о том, что разговор Путина с Байденом состоится в ближайший вторник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Теги: #сша #белый_дом #россия #лидеры
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