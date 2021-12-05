5 декабря: Какой сегодня праздник

5 декабря в Украине отмечают День работников статистики, в Украине и в мире - День волонтера, Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития, Всемирный день почв, у православных - День памяти мученика Прокопия Кесарийского, а у католиков второе воскресенье Адвента.

50 лет назад в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, открыли памятник Тарасу Шевченко, а 30 лет назад, в этот день, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук официально вступил в должность.

Еще сегодня – День ниндзя, День поющих звезд, вечер подарков в Нидерландах, в Таиланде День отца, а в США День отмены сухого закона и праздник приюта для домашних животных, в Германии и Австрии – ночь Крампуса.

Всемирный день волонтера, Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития

Ежегодно, 5 декабря, празднуют Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития. Учредила праздник Организация Объединенных Наций в 1985 году. Этот день должен побуждать общество к проведению добровольного бесплатного труда в разных сферах деятельности. В Украине активная волонтерская деятельность началась в 2014 году во время Революции Достоинства.

День работников статистики

5 декабря украинцы празднуют День работников статистики. Это профессиональный праздник всех тех людей, которые прилагают немалые усилия для того, чтобы официальная статистика в нашей стране соответствовала стандартам, принятым в мире. Первоначальные формы статистики появились достаточно давно, а именно с образованием первых государственных образований. И для развития любого государства сбор статистических данных играет важную роль.

Всемирный день почв

Всемирный день почв отмечается ежегодно 5 декабря, с целью напомнить мировому сообществу о важности почвенных ресурсов и той роли, которую они играют в сохранении экосистем и обеспечении роста благосостояния человека.

История возникновения этого дня берёт своё начало в 2002 году, когда Международным союзом почвенных наук была принята соответствующая резолюция. Учёные тогда обратили внимание на необходимость осознания важности почвенных ресурсов планеты на международном уровне.

День ниндзя

Относительно недавно среди необычных праздников, имеющих национальную предысторию, но обретших популярность в разных странах, появился новый, именуемый днём ниндзя. Он отмечается ежегодно 5 декабря, а приурочен был, по одной из версий, к выходу в прокат в 2003 году художественного фильма "Последний самурай".

День Прокопия Кесарийского

В этот день православная церковь чтит память святого Прокопия Чтеца, принявшего мученическую смерть в начале 4 века. Согласно житию, Прокопий родился в Иерусалиме и служил чтецом в Кесарийской церкви, где разъяснял прихожанам Священное Писание и переводил его на сирийский язык. Святой прославился тем, что обладал даром исцелять одержимых бесами. По приказу наместника Палестины чтеца схватили и принуждали принести жертву языческим богам. Отказавшийся сделать это Прокопий был обезглавлен.

Второе воскресенье Адвента

Католическая церковь второе воскресенье Адвента отмечает ровно через неделю после первого воскресенья Адвента. В этот день зажигают Свечу пророчества и вторую свечу в венке — Вифлеемскую. Вифлеемская свеча представляет пришествие на землю Иисуса, Сына Божьего, рожденного от Девы Марии. Это светлый символ приготовления к встрече Младенца Христа.

Ночь Крампуса

В части Европы праздник Св. Николая празднуют 6 декабря. Накануне вечером, 5 декабря, в Ночь Крампуса, на улицах появляется злой мохнатый черт. Иногда вместе со Св. Николаем, иногда в одиночку, Крампус наведывается в дома и на работу к людям. Святой Николай обычно одет в церковную ризу епископа, и несет золотой церемониальный жезл. В отличие от Санта Клауса, известного в Северной Америке, в этом праздновании Святой Николай приходит только к хорошим деткам, в то время как Крампус ответственен за посещение плохих. Николай дарит подарки, а Крампус дарит уголь и березовые розги.

Именины: Филимон, Михаил, Валериан, Максим, Петр, Прокопий, Борис, Ярополк, Иван, Павел.