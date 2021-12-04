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20:49 04.12.2021

Турция готова организовать переговоры Зеленского и Путина

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Турция готова организовать переговоры Зеленского и Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может организовать переговоры глав государств Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, сообщает турецкое агентство Anadolu.

"Президент Турции может внести конструктивный шаг и организовать диалог господина (президента РФ Владимира – ИФ) Путина и (президента Украины Владимира – ИФ) Зеленского, что будет способствовать снижению напряженности", - сказал агентству пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

Он отметил, что Анкара готова создать площадку для диалога и, благодаря позитивным отношениям с Москвой и Киевом, предпринять шаги по недопущению эскалации.

"Многие страны Запада не имеют подобных конструктивных связей с Россией, и в этом смысле Турция выгодно отличается", - пояснил Калын.

Теги: #рф #турция #украина #посредничество
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