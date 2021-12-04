Заявление Беларуси о якобы нарушении воздушного пространства со стороны Украины не отвечает действительности

Заявление белорусской стороны о том, что якобы произошло нарушение воздушного пространства со стороны Украины, не отвечает действительности, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Заявление белорусской стороны о том, что вроде бы произошло нарушение воздушного пространства со стороны Украины, не отвечает действительности", - сказал Демченко агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Он отметил, что Госпогранслужба Украины неоднократно и до этого подчеркивала, что в рамках усиления границы с Беларусью, операции полиции, которая продолжается с 23 ноября, будет активно применяться авиация и беспилотная авиация.

"Не исключением стал и вчерашний день, когда авиация мониторила ситуацию на границе. Во время выполнения заданий, полетов пилотом не было допущено нарушений, в том числе не допущено нарушения воздушного пространства Беларуси", - пояснил спикер.

Демченко добавил, что на данный момент белорусская сторона еще официально никаких материалов не направила Госпогранслужбе Украины.

В Министерстве внутренних дел (МВД) Украины также опровергли заявление Беларуси о якобы нарушении Украиной белорусско-украинской границы.

"Информация белорусской стороны о нарушении воздушного пространства вертолетом Ми-8 со стороны Украины не соответствует действительности", - сообщила пресс-служба МВД в телеграмм-канале.