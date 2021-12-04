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19:06 04.12.2021

В Харькове по случаю празднования Дня ВС Украины ограничат движение транспорта

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В Харькове по случаю празднования Дня ВС Украины ограничат движение транспорта

В Харькове в понедельник ограничат движение транспорта по случаю проведения торжественных мероприятий ко Дню Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также состоится телемост с участием нескольких украинских городов.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области, с 22:00 04 декабря до 22:00 06 декабря в связи с проведением подготовки и празднования Дня ВСУ движение транспортных средств по площади Свободы от ул.Сумской до ул.Тринклера, а также парковка автомобилей будет запрещена. В связи с этим движение по Белгородскому шоссе в направлении Пятихаток может быть затруднено.

"Полиция Харьковской области обращается к водителям с просьбой учесть временные изменения в движении и планировать свой маршрут. Просим с пониманием отнестись к неудобствам, которые сразу после завершения мероприятий будут отменены, а движение транспортных средств – восстановлено", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе Министерства обороны сообщили, что 6 декабря в 18.00 состоятся торжества по случаю 30-летия ВСУ с участием президента Владимира Зеленского, руководства Минобороны и ВСУ. Мероприятия пройдут одновременно на площади Свободы в Харькове, возле Морского вокзала Одессы, на площади Мира в Краматорске, в с.Озерное Житомирской области, возле Национальной академии сухопутных войск им.гетьмана Петра Сагайдачного во Львове, на перекрестке улиц Героев Майдана и Стрыйской, на Михайловской площади в Киеве.

Отмечается, что в рамках празднования между этими городами проведут телемост "Харьков-Киев-Краматорск-Львов-Одесса-Озерное".

Как информирует пресс-служба Минобороны, состоятся показы новейших образцов вооружения и военной техники, пройдут церемонии вручения боевых знамен и почетных наименований воинским частям, награждение военнослужащих государственными наградами. Запланированы выступления военных оркестров и другие развлекательные мероприятия.

Кроме того, на главной площади Харькова состоится военный марш и передача техники боевым бригадам – 3 танка Т-64БВ, 10 бронетранспортеров БТР-4Е и 10 бронированных автомобилей "Казак-2М1".

В Одессе при участии главы Минобороны Резникова состоится церемония включения в состав ВМС ВС Украины двух патрульных катера типа "Айленд". В Краматорске к телемосту присоединится командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк. 34 единицы ББКМ "Казак-2М1" торжественно передадут военным в Краматорске.

В свою очередь, в Житомирской области Воздушным силам ВС Украины передадут вертолет Ми-8 и по одному самолету Л-39, Су-27 и АН-26, а во Львове, Киеве и Одессе представители ВСУ получат 15, 13 и 12 единиц автомобилей HMMWV.

Теги: #всу #празднование #украина #харьков
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