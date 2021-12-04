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17:44 04.12.2021

Российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе не нарушали режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток не нарушали режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"С начала суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - указывается в сообщении.

 

Теги: #всу #оос #донбасс
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