События

16:55 04.12.2021

Елена Зеленская во вторник откроет форум "Украина 30. Саммит ДЕТИ"

2 мин читать
Елена Зеленская во вторник откроет форум "Украина 30. Саммит ДЕТИ"

Во вторник, 7 декабря, первая леди Украины Елена Зеленская откроет всеукраинский форум "Украина 30. Саммит ДЕТИ", который состоится при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"Главной целью саммита является создание платформы для диалога касательно развития прав детей в Украине, когда молодежь вместе с представителями власти, общества и бизнеса ищут решения и мобилизуют партнеров, чтобы создать лучшее, более инклюзивное и устойчивое будущее для детей в Украине", - сообщает пресс-служба форума.

Форум откроет первая леди Украины Елена Зеленская. Также выступит исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриэтта Фор, глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин, а детей представит 16-летняя Виктория Кравец из Львова.

В первой сессии форума "Что значит быть ребенком в Украине?" примут участие министр социальной политики Марина Лазебная, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр образования и науки Сергей Шкарлет, министр внутренних дел Денис Монастырский, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и советник – уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Во время второй сессии состоится церемония вручения статуса "Громада, дружественная к детям и молодежи". Слово будет иметь представитель этой инициативы в мире, мэр города Вайль-на-Рейне Вольфганг Дитц. Также в церемонии примут участие министр социальной политики Марина Лазебная, министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, а также руководство городов Львова, Винницы, Бахмута.

"Диалоги о главнои: как защитить детство" - тема третьей сессии форума. Спикеры будут говорить о праве детей на семью, праве на равные возможности, право на здоровье и безопасность. На основной сцене от имени молодежи будет выступать студент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Никита Копыльцов. Также слово будут иметь посол ЮНИСЕФ по вопросам инклюзии Янис Макдевид, руководитель программы защиты детей ЮНИСЕФ Наира Аветисян, руководитель проектов по социальной политике ЮНИСЕФ Наталья Бородчук, медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова другие.

На четвертой сессии "Переосмысление будущего для каждого ребенка – новые вызовы и возможности" на основной сцене выступит 14-летний Илларион Цертий из Новоукраинки. Кроме того, по теме состоится обсуждение, спикером которого станут исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко, основательница ОО "Видеть сердцем" Олеся Яскевич и другие.

Также во время мероприятия запланирован пресс-подход.

Теги: #дети #зеленская #юнисеф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:10 26.11.2021
Трансплантацию костного мозга детям должны проводить как минимум 4-5 украинских больниц – СЕО "Охматдета"

Трансплантацию костного мозга детям должны проводить как минимум 4-5 украинских больниц – СЕО "Охматдета"

19:21 25.11.2021
Возраст предпринимающих попытки суицида детей снизился до 10-12 лет - врачи "Охматдета"

Возраст предпринимающих попытки суицида детей снизился до 10-12 лет - врачи "Охматдета"

15:26 25.11.2021
Европейский регулятор рекомендовал вакцину Pfizer для детей 5-11 лет

Европейский регулятор рекомендовал вакцину Pfizer для детей 5-11 лет

17:39 19.11.2021
Власти Канады одобрили вакцину Pfizer/BioNTech для детей 5 - 11 лет

Власти Канады одобрили вакцину Pfizer/BioNTech для детей 5 - 11 лет

10:50 18.11.2021
МОН Украины внедряет разработанный ЮНИСЕФ инструмент для оценки безопасности школ

МОН Украины внедряет разработанный ЮНИСЕФ инструмент для оценки безопасности школ

09:48 18.11.2021
В Винницкой области из-за отравления угарным газом погибли четверо детей и двое взрослых

В Винницкой области из-за отравления угарным газом погибли четверо детей и двое взрослых

19:21 10.11.2021
Около 900 тыс. детей до 11 лет в США получили за неделю вакцину от COVID-19 - СМИ

Около 900 тыс. детей до 11 лет в США получили за неделю вакцину от COVID-19 - СМИ

03:09 06.11.2021
Зеленский назначил президентские стипендии детям с инвалидностью за спортивные достижения, и их тренерам

Зеленский назначил президентские стипендии детям с инвалидностью за спортивные достижения, и их тренерам

10:28 03.11.2021
Около 42% не вакцинированных от COVID-19 украинцев готовы это сделать - ЮНИСЕФ

Около 42% не вакцинированных от COVID-19 украинцев готовы это сделать - ЮНИСЕФ

05:18 03.11.2021
В США одобрили применение вакцины Pfizer для детей 5-11 лет

В США одобрили применение вакцины Pfizer для детей 5-11 лет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МККК передал на оккупированные территории более 314 тонн гуманитарной помощи – штаб ООС

Турция намерена продать Украине еще не менее 20 "Байрактаров" – Bloomberg

Порошенко в ближайшее время могут предъявить подозрение по делу о торговле углем из ОРДЛО – Трепак

Православные и греко-католики отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

В Украине за сутки выявили 13 206 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 22 765 человек, 436 умерло – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Саакашвили в Руставской тюрьме лечили психотропными препаратами, считает независимый врач

МККК передал на оккупированные территории более 314 тонн гуманитарной помощи – штаб ООС

Турция намерена продать Украине еще не менее 20 "Байрактаров" – Bloomberg

Армия США объявила об ударе с беспилотника в районе Идлиба в Сирии, целью которого был влиятельный лидер "Аль-Каиды"

Послы G7 в Украине приветствуют начало работы Этического совета при ВСП

В Киеве за сутки выявлены 1588 новых случаев Covid-19, 37 человек скончались – Кличко

В Карпатах обозначили 3 уровень снеголавинной опасности – ГСЧС

В Киеве в результате падения в лифтовую шахту погиб монтажник

Порошенко в ближайшее время могут предъявить подозрение по делу о торговле углем из ОРДЛО – Трепак

Двоих украинцев задержали польские пограничники за минувшие сутки за содействие незаконным мигрантам из Беларуси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА