Елена Зеленская во вторник откроет форум "Украина 30. Саммит ДЕТИ"

Во вторник, 7 декабря, первая леди Украины Елена Зеленская откроет всеукраинский форум "Украина 30. Саммит ДЕТИ", который состоится при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"Главной целью саммита является создание платформы для диалога касательно развития прав детей в Украине, когда молодежь вместе с представителями власти, общества и бизнеса ищут решения и мобилизуют партнеров, чтобы создать лучшее, более инклюзивное и устойчивое будущее для детей в Украине", - сообщает пресс-служба форума.

Форум откроет первая леди Украины Елена Зеленская. Также выступит исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриэтта Фор, глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин, а детей представит 16-летняя Виктория Кравец из Львова.

В первой сессии форума "Что значит быть ребенком в Украине?" примут участие министр социальной политики Марина Лазебная, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр образования и науки Сергей Шкарлет, министр внутренних дел Денис Монастырский, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и советник – уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Во время второй сессии состоится церемония вручения статуса "Громада, дружественная к детям и молодежи". Слово будет иметь представитель этой инициативы в мире, мэр города Вайль-на-Рейне Вольфганг Дитц. Также в церемонии примут участие министр социальной политики Марина Лазебная, министр развития громад и территорий Алексей Чернышев, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, а также руководство городов Львова, Винницы, Бахмута.

"Диалоги о главнои: как защитить детство" - тема третьей сессии форума. Спикеры будут говорить о праве детей на семью, праве на равные возможности, право на здоровье и безопасность. На основной сцене от имени молодежи будет выступать студент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Никита Копыльцов. Также слово будут иметь посол ЮНИСЕФ по вопросам инклюзии Янис Макдевид, руководитель программы защиты детей ЮНИСЕФ Наира Аветисян, руководитель проектов по социальной политике ЮНИСЕФ Наталья Бородчук, медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова другие.

На четвертой сессии "Переосмысление будущего для каждого ребенка – новые вызовы и возможности" на основной сцене выступит 14-летний Илларион Цертий из Новоукраинки. Кроме того, по теме состоится обсуждение, спикером которого станут исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко, основательница ОО "Видеть сердцем" Олеся Яскевич и другие.

Также во время мероприятия запланирован пресс-подход.