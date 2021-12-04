Саакашвили в Руставской тюрьме лечили психотропными препаратами, считает независимый врач

Руководитель грузинского Центра "Эмпатия" врач Мариам Джишкариани заявляет, что бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили врачи в Руставской тюрьме прописали довольно высокие дозы психотропных препаратов, в которых не было необходимости.

"Подобное злоупотребление психотропными препаратами по международным стандартам можно расценивать, как фармакологические пытки и жестокое обращение с пациентом", - сказала Джишкариани в интервью грузинскому телеканалу "Мтавари архи".

Она не исключает, что правительству и министерству юстиции Грузии придется ответить в Страсбургском суде по правам человека на вопрос, почему Саакашвили были прописаны психотропные препараты в высоких дозах.

"В настоящее время у Саакашвили проявляется посттравматическое стрессовое расстройство, которое требует лечения продолжительностью два-три месяца, но не в Руставской тюрьме", - сказала Джишкариани.

Врачи центра "Эмпатия" на альтернативной основе с действующим врачебным консилиумом дважды осматривали Саакашвили в военном госпитале в Гори, где он проходит восстановительное лечение.

Гражданская жена Саакашвили депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько, в субботу встретившаяся с ним в госпитале, сообщила журналистам, что до нее дошла информация о намерении Минюста Грузии в ближайшее время вернуть Саакашвили в Руставскую тюрьму.

"Если это действительно произойдет (перевод Саакашвили из госпиталя в Гори в Руставскую тюрьму), то будет означать его убийство", - сказала Ясько.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.